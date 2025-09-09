Décima edición del Cross y Paseo solidario de Down Toledo: fecha, precio y recorrido
La localidad toledana acogerá de nuevo este evento para “colaborar y visibilizar la función integradora e inclusiva que tiene el deporte”
La décima edición del Cross y Paseo solidario de Down Toledo se celebrará el próximo 21 de septiembre. El concejal del Río Tajo, Medioambiente y Deportes, Rubén Lozano, ha presentado esta prueba que volverá a reunir a cientos de toledanos amantes del deporte por un objetivo común “colaborar y visibilizar la función integradora e inclusiva que tiene el deporte”.
Según ha destacado el concejal de Deportes, el evento “se consolida y además en un entorno cercano al río Tajo”.
Horario y recorrido
La prueba volverá a celebrarse en dos modalidades:
- El cross comenzará a las 10 de la mañana y constará de 10 kilómetros. La salida será desde el Parque de Safont, continuando por el Puente de Azarquiel, la senda ecológica, el Castillo de Galiana y el Puente de Azucaica, llegando de nuevo al Parque de Safont.
- A las 11:30 horas tendrán lugar las pruebas de las categorías benjamín, alevín, infantil y cadete, y a partir de las 12:00 horas se celebrará el Paseo Solidario por la senda ecológica, que tendrá un recorrido de 6,5 kilómetros.
El circuito estará vigilado por la Policía Municipal y voluntarios de Down Toledo. Asimismo, se contará con apoyo profesional médico y ambulancia a disposición de la organización.
Y en la meta habrá juego hinchables para niños, zumba, sorteos con el número del dorsal o exhibiciones de perros policías y bomberos.
Por último, Lozano ha animado a los toledanos a participar en esta cita de un mes de septiembre “repleto de actividades deportivas”.
Asimismo, ha agradecido todo el trabajo que realiza Down Toledo para desarrollar este evento en una mañana solidaria, y el esfuerzo de patrocinadores e instituciones para hacerlo posible.
Las inscripciones, que pueden formalizarse en la web www.deporchip.com, tienen un precio de 10 euros e incluye camiseta y avituallamiento. Los beneficios irán destinados íntegramente a la asociación.
Este es el reglamento
- El tiempo máximo para realizar el recorrido será de 1 hora y 30 minutos en ambas modalidades.
- Número máximo de participantes: 800.
- La fecha tope para inscribirse será hasta el jueves 18 de septiembre o hasta completar el máximo de participantes.
- La participación en la prueba supone la renuncia a cualquier acción penal o civil contra la Organización y colaboradores de los daños que se puedan sufrir en el transcurso de la misma o consecuencia de ésta. El corredor declara estar en buena forma física, dando permiso a la Organización para hacer uso publicitario de su presencia en la competición siempre que sea con fines legítimos.
