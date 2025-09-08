SUCESOS
El agredido con arma blanca en Talavera de la Reina ya ha recibido el alta y la Policía sigue investigando quién fue el agresor
Fuentes policiales aseguran a la CRónica de Toledo que "fue una pelea multitudinaria", de ahí que cueste determinar quién fue el agresor con arma blanca
Sobre las 05:59 horas del pasado domingo 7 de septiembre, un joven de 20 años resultó herido tras sufrir una agresión con arma blanca en la calle Miguel de Unamuno, esquina con la plaza Federico García Lorca (Talavera de la Reina, Toledo).
El ataque le produjo una lesión en el abdomen y el joven fue trasladado de inmediato en una ambulancia de soporte vital avanzado de enfermería al hospital Nuestra Señora del Prado. Aunque como ha podido asegurar este diario con fuentes que investigan el caso "la vida del joven no corrió peligro en ningun momento y ya ha recibido el alta hospitalaria".
Hasta el lugar de los hechos acudieron agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local para intervenir en el incidente e iniciar las investigaciones correspondientes.
No fue una pelea "aislada", sino "multitudinaria": todavía se investiga quién fue el agresor
El ataque con arma blanca lo originó "una pelea multitudinaria", nos confirman fuentes policiales. Y la Policía Judicial sigue estudiando quién fue el agresor, ya que al haber multitud de personas implicadas no es fácil de determinar quién fue.
Hasta el momento no hay ningún detenido, algo que esperan desde la Policía que suceda durante las próximas horas.
