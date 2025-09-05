El Teléfono de la Esperanza de Toledo recibe 2.957 peticiones de ayuda en los primeros seis meses de 2025

El Teléfono de la Esperanza ha recibido 2.957 peticiones de ayuda en Toledo durante los primeros seis meses de 2025.

De ellas, en 278 la soledad y la incomunicación se presentaban como problema de fondo, mientras que en 105 de los casos existía un riesgo de conducta suicida.

A nivel nacional, esta cifra asciende a 87.188 atenciones, siendo 10.600 (10.2%) las referidas a soledad y casi 3.000 en las que existía ideación suicida, crisis o un acto en curso: "Aunque se tratan de datos provisionales, apuntan a una realidad que no podemos ignorar", exponen.

El Chat de la Esperanza, especialmente pensado para jóvenes, está recibiendo cada vez más consultas. Un 70% de las personas que contactan tienen menos de 35 años y un 25% son menores de edad.

“Nos llegan mensajes de jóvenes que no encuentran sentido a lo que viven. A veces no necesitan respuestas inmediatas, solo alguien que les escuche sin juzgar. Por eso insistimos: pedir ayuda es importante y a veces es el comienzo de un futuro distinto”, afirma Aurelia González, psicóloga clínica y responsable del Programa para la Prevención del Suicidio y del Chat del Teléfono de la Esperanza.

En lo que va de 2025, el chat ha experimentado un incremento del 108,7% respecto al mismo período del año anterior. Entre los principales problemas detectados destaca que una de cada cinco consultas están relacionadas con la conducta suicida (20%).

Además, las autolesiones no suicidas están presenten en el 4,21% de los casos y la percepción de soledad no deseada en un 5,42%.

Actividades por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio en Toledo

El cartel de la campaña #PuedesElegirOtroFuturo / Teléfono de la Esperanza

El Teléfono de la Esperanza ha presentado la campaña #PuedesElegirOtroFuturo, que invita a reflexionar sobre la importancia de ser escuchado para volver a conectar con la vida. "La campaña reflexiona sobre la vida de Virginia Woolf y sobre cómo habría sido su historia si hubiera recibido el apoyo que necesitaba", detallan.

Asimismo, con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que tendrá lugar el próximo 10 de septiembre, en Toledo se realizarán varias actividades:

De 11:00h a 19:00h : mural participativo en la Plaza del Ayuntamiento.

: mural participativo en la Plaza del Ayuntamiento. 19:00h : lectura del Manifiesto del Día Mundial para la Prevención del Suicidio 2024 en la Plaza del Ayuntamiento.

: lectura del Manifiesto del Día Mundial para la Prevención del Suicidio 2024 en la Plaza del Ayuntamiento. Iluminación de edificios emblemáticos de Toledo: puente de la Cava, Paseo Federico García Lorca o Puerta de Alcántara.

El Teléfono de la Esperanza ofrece atención gratuita y confidencial a través del 717 003 717, disponible las 24 horas durante todos los días del año.

Y el Chat de la Esperanza funciona de lunes a domingos de 18:00 a 00:00, y puede utilizarse desde la web de la entidad o descargando la app Conéctate.social.

Ambos recursos están atendidos por personas voluntarias formadas para escuchar y ayudar desde el respeto y la empatía