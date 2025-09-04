Toledo da luz verde a la Zona de Bajas Emisiones en el Casco Histórico y no se extenderá a los barrios

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado el proyecto de la Zona de Bajas Emisiones tras finalizar el periodo de alegaciones. Y, ahora, como explicó el portavoz municipal, Juan José Alcalde, se abre un periodo de consulta previa para la elaboración de la futura ordenanza de ZBE.

“Una vez que se ha escuchado a todas aquellas personas particulares, colectivos, grupos políticos y entidades, se han incorporado tres alegaciones al proyecto final”, afirmó Alcalde.

En total, se han presentado 22 alegaciones en plazo y seis más fuera de él.

¿Qué alegaciones se han aceptado?

Entre las tres que se han aceptado, destaca la de un taller mecánico y un parking situados dentro de la delimitación de la Zona de Bajas Emisiones, que reclamaban una solución para poder seguir ejerciendo su actividad económica.

Por lo que respecta a los clientes del taller mecánico, se establece la posibilidad de crear listas blancas, que podrán ser utilizadas por este. No obstante, en atención a los principios de igualdad y proporcionalidad, el Ayuntamiento ha optado por incluir entre las excepciones a los vehículos con destino a talleres mecánicos situados en el ámbito territorial de la Zona de Bajas Emisiones.

Por otro lado, tras exponer la situación personal de una persona con movilidad reducida que carece de vehículo propio y es asistida por su familiar sin domicilio en Toledo, se permitirá la circulación de vehículos que dispongan de tarjeta PMR o que transporten a un titular de tarjeta PMR.

Y la tercera es la exención de vehículos empadronados, para evitar desigualdades futuras entre vecinos en el acceso al Casco histórico.

En cuanto a las alegaciones desestimadas, se ha rechazado la ampliación de la zona de bajas emisiones a otros barrios de la ciudad, mientras que algunas se han derivado para incorporarlas a la futura Ordenanza de Movilidad y al PMUS.

Entre ellas, se encuentran la reordenación de la ORA, la implantación de una zona verde 24/7, las bonificaciones para vehículos eléctricos, el refuerzo del transporte público, la instalación de puntos de recarga o la regulación de los vehículos históricos.

Por lo tanto, el Proyecto de ZBE en el Casco Histórico mantiene sus líneas esenciales: la delimitación, los plazos hasta 2030 y las moratorias. Según Alcalde, el objetivo es "proteger el patrimonio, mejorar la calidad del aire y garantizar la movilidad vecinal”.