Este pueblo de Toledo refuerza la seguridad de sus fiestas con 1.000 pulseras contra la sumisión química

Olías del Rey celebrará sus fiestas locales en honor a su patrona, la Virgen del Rosario, del 26 de septiembre al 7 de octubre. Y las mujeres que asistan a las festividades de este pueblo de Toledo estarán más seguras que nunca. ¿Por qué? Gracias a unas innovadoras 'pulseras centinelas' contra la sumisión química, tal y como avanzó recientemente la alcaldesa del municipio, Charo Navas.

La incorporación de estas pulseras se anunció el pasado miércoles 3 de septiembre, cuando tuvo lugar una reunión entre la alcaldesa y los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, recibieron la visita de Milagros Tolón, delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha. Y la alcaldesa ha anunciado que serán "1.000 pulseras centinelas, diseñadas para proteger a las personas de los peligros de la adulteración de bebidas y los incidentes relacionados con sustancias".

Olías del Rey, de los primeros pueblos de Toledo en implantar pulseras contra la sumisión química

"Creo que somos de los pocos pueblos de la provincia de Toledo que va a incorporar estas pulseras para la protección de las mujeres. Van a estar a disposición de la Policía Local y de Protección Civil y en los puntos violeta, para que las mujeres que quieran adquirirlas de modo totalmente gratuita las tengan. Nos parece fundamental para que puedan estar plenamente tranquilas Y pasar unas fiestas disfrutando y, sobre todo, velando por su seguridad", ha afirmado la alcaldesa.

"Es una inversión económica alta, porque es un medio caro. Pero la protección de las mujeres y que vivan unas fiestas seguras, no tiene precio", ha señalado por otro lado.

Un 20% más de personal en el dispositivo de seguridad

En cuanto al dispositivo de seguridad, Navas ha detallado que aumenta el número de efectivos en un 20 por ciento con respecto a las fiestas del pasado año.

En este sentido, a los 15 efectivos de Policía Local y de Guardia Civil se sumará un dispositivo conformado por unos 30 guardias de seguridad, que incluye perros. "El riesgo cero no existe, pero desde luego que intentamos tender a minimizar cualquier posibilidad de altercado", ha concluido.

Y tanto con el refuerzo de efectivos policiales como con las pulseras contra la sumisión química, desde el Ayuntamiento de Olías del Rey (Toledo) esperan que todos sus vecinos y visitantes pasen unas fiestas a las que solo rodeen la diversión.