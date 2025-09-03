Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Extinguido el incendio declarado en Nambroca: provocó una columna de humo visible desde Toledo

El fuego, declarado en la finca Mochanes, fue apagado a las 21.49 horas del martes

Extinguido el incendio forestal de Nambroca

Extinguido el incendio forestal de Nambroca / Infocam

José Javier Viera

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado por extinguido el incendio forestal declarado este pasado martes en el término municipal de Nambroca, en la provincia de Toledo.

Según informa este servicio, el fuego, declarado en la finca Mochanes de este municipio, era apagado a las 21.49 horas del martes.

El incendio, detectado por un agente forestal en torno a las 17.00 horas de este martes, provocó una gran columna de humo visible desde Toledo capital.

La rápida actuación de los bomberos hizo que las llamas fueran controladas a las 20:00, tan solo tres horas después de que se originaran. Hasta siete medios y 31 personas han participado en los trabajos de extinción.

Protección Civil da por finalizada la oleada de incendios

La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha dado por terminada la oleada de incendios forestales que han afectado a diferentes provincias españolas durante este verano, con una estimación de 300.000 hectáreas quemadas y un total de 93 fuegos originados en toda España.

"El número máximo de incendios en situación operativa dos fue el día 16 de agosto, con 23 incendios simultáneos: 12 en Castilla y León, 5 en Galicia, 3 en Extremadura, 2 en Asturias y 1 en Cantabria", afirmó.

Durante este periodo, gran parte de la provincia de Toledo se encontró en riesgo extremo. Los incendios de Calera y Chozas, Navalmoralejo o Méntrida fueron algunos de los más destructivos.

