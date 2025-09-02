Toledo busca atraer turismo asiático de calidad a la ciudad: gastan más de 3.000 euros de media

El Ayuntamiento de Toledo emprenderá este miércoles una misión comercial en China para "atraer turismo de calidad a la ciudad" y "reforzar la promoción turística y económica de la capital regional".

Dicha misión, que también incluye encuentros comerciales, busca “consolidar la imagen de Toledo como destino turístico de calidad, destacando su artesanía, el damasquinado y la espadería, así como su riqueza cultural y patrimonial”, señaló Carlos Velázquez.

La delegación, encabezada por el alcalde y la vicelacaldesa, Inés Cañizares, estará compuesta por el concejal de Turismo, José Manuel Velasco; las diputadas provinciales, Soledad de Frutos del Valle, portavoz y diputada delegada de Presupuestos y Hacienda y Manuela Lominchar, diputada delegada de Infraestructuras; el presidente de la Federación Empresarial Toledana, Javier de Antonio Arribas y el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo, Tomás Palencia.

La comitiva mantendrá reuniones con representantes de varias provincias chinas para fomentar "las sinergias entre Toledo y este país que cuenta con una mentalidad provincial muy importante”.

Además, se pretende comenzar los trámites para el hermanamiento con la ciudad de Xi’an, conocida mundialmente por los guerreros de terracota, Patrimonio de la Humanidad y con una población metropolitana de cerca de 12 millones de habitantes.

Según Velázquez, China se perfila como un mercado emergente de alto interés para Europa. De hecho, de acuerdo a los datos ofrecidos por Tour España, el visitante chino destaca por su apuesta por experiencias culturales, compras de lujo y productos artesanales.

Los turistas chinos lideran el gasto medio en 2025

Según un informe de Visa que analiza las preferencias de los viajeros, los turistas chinos lideran el gasto medio en su viaje a España durante 2025 (3.150 euros), seguido de los estadounidenses (2.850 euros) y los mexicanos (2.435 euros).

Entre las motivaciones para visitar España destacan:

La riqueza cultural (56%),

Disfrutar de destinos de playa (54%)

El deseo de conocer ciudades emblemáticas (51%)

Por ejemplo, el informe de Visa resalta que el principal reclamo para los británicos es el sol y la playa, mientras que los turistas mexicanos buscan principalmente experiencias culturales y los visitantes chinos sitúan las compras como una de las actividades clave de su viaje.

El estudio señala que el 15% de los visitantes internacionales utiliza herramientas de IA para planificar su viaje. Esta tendencia se dispara en China, donde uno de cada cuatro (25%) encuestados ya contempla el uso de asistentes de inteligencia artificial para diseñar su itinerario.

Esta evolución digital también se traslada a los hábitos de pago. La preferencia por métodos digitales crece de forma notable entre los turistas mexicanos (20 pp) y estadounidenses (10 pp), mientras que aproximadamente la mitad de los turistas chinos planea utilizar 'apps' móviles para pagar durante su visita.

Las principales razones que esgrimen los viajeros para elegir los pagos digitales son la seguridad (56%), la comodidad (52%), el control de los gastos (47%) y evitar el cambio de divisa (44%).

"Los turistas que visitan España son cada vez más digitales y eso representa una oportunidad para seguir avanzando hacia un modelo turístico más innovador y conectado", declaró Eduardo Prieto, el director general de Visa.