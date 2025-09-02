Numerosas empresas e instituciones se unen a la Carrera Solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural

Numerosas empresas e instituciones se están uniendo a la Carrera Solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural, que se celebrará el domingo 5 de octubre en Toledo y, a través de las redes sociales, del 25 de septiembre al 13 de octubre, mediante publicaciones en redes sociales a través del hashtag #CarreraSolidariaFundaciónECR.

Una cita 100% solidaria cuyos fondos se destinarán íntegramente a asociaciones que combaten la ELA y apoyan a las personas afectadas y sus familias. Las inscripciones están abiertas en https://fundacioneurocajarural.es/ y contempla todas las modalidades (presencial, virtual e infantiles).

Con salida y meta en la sede social de Eurocaja Rural (calle Méjico, 2) la Carrera Solidaria contra la ELA 2025 está dirigida a participantes de todas las edades. La cita propone un recorrido urbano, accesible e inclusivo, con dos pruebas competitivas (10K y 5K), marcha popular de 5K y carreras infantiles.

En 2025 la recaudación beneficiará a ocho organizaciones del ámbito de actuación de la Fundación: Asociación Regional ELA CLM-Adelante; ADELA Madrid; ELA Castilla y León; ADELA Comunidad Valenciana; ELA Región de Murcia; ARAELA (Aragón); CanELA (Cantabria) y VencELA (La Rioja).

Patrocinadores oficiales

Esta edición cuenta con el respaldo de empresas privadas, pero también administraciones públicas. Una de ellas es Minsait (Indra), compañía de transformación digital y tecnologías de la información que impulsa la modernización de empresas y administraciones con soluciones tecnológicas avanzadas y ciberseguridad. También colabora el Grupo Eulen, líder nacional en servicios generales y externalización para empresas, instituciones y administraciones públicas (facility services y soluciones auxiliares), y el Grupo Unitel, empresa toledana de soluciones e infraestructuras tecnológicas y de telecomunicaciones, especializada en cableado, CPD, redes, servicios cloud y mantenimiento informático. Del mismo modo, participa la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, patrocinador institucional desde la Dirección General de Juventud y Deportes.

Este gran evento solidario y deportivo cuenta un año más con la colaboración del Ayuntamiento de Toledo, que celebra su elección como Ciudad Europea del Deporte, así como el compromiso de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, también, entidades sociales y empresas que colaboran aportando donaciones y apoyando en la organización.

Mención especial

Mención especial merece la colaboración de la propia Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito que, como entidad de economía social, se vuelca, una vez más, en esta iniciativa. En este caso, desde la estrecha colaboración con su Fundación para la organización del evento, aportando medios, infraestructuras, a través del voluntariado y colaborando con todas las entidades beneficiarias.

Fundación Eurocaja Rural anima a empresas y entidades a sumarse como colaboradoras de la Carrera Solidaria contra la ELA, un evento que combina deporte, solidaridad y visibilidad social.

Su implicación no solo contribuirá a mejorar la vida de las personas afectadas por la ELA, sino que también reforzará la imagen de estas organizaciones como agentes comprometidos con la responsabilidad social.