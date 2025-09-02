Aviso de cortes en la TO-23 (Toledo): desde cuándo, cómo evitar atascos y rutas alternativas

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa avanzando en el proyecto que mejorará el acondicionamiento e integración urbana de la carretera TO-23, en Toledo.

¿Qué mejorará este proyecto en la carretera TO-23 (Toledo)?

Las obras mejorarán las condiciones de seguridad en especial para los usuarios de la carretera más vulnerables, como son los peatones y ciclistas, ya que separa a estos últimos de la carretera, lo que proporcionará más protección tanto para ellos como para los conductores de turismos. Las obras permitirán cruzar la carretera a través de una nueva pasarela.

El presupuesto de este proyecto es de 3,6 millones de euros (IVA incluido) y se financia a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Los cortes por obras comenzaron el pasado 1 de septiembre / Gobierno de España

Y aunque estaban previstos cortes de la carretera desde el pasado lunes 1 de septiembre partir de las 8:00 de la mañana, estos se retrasarán, ya que los operarios deben primero señalizar los trazados alternativos, lo cual no se ha hecho hasta ahora. Todavía se desconoce el comienzo de los cortes, pero se producirán "próximamente", como ha podido conocer este diario.

Pero una vez se instale esa señalética, tendrá las siguientes afectaciones:

Corte del ramal de incorporación de la calzada derecha (sentido Ocaña), y del ramal de salida de la calzada izquierda (sentido Toledo), de la carretera TO-23 entre los km 2,0 y 3,0; hasta la finalización de las obras.

Además, para poder hacer la maniobra de colocación del tramo central de la pasarela metálica, puntualmente y en horario nocturno (a partir de las 18:00h): se estrechará el carril derecho de la rotonda de la C/ Río Arlés sobre la TO-23, y se cortará el acceso al soterramiento de la TO-23.

Corte y desvíos de tráfico 1 en la carretera TO-23 / Gobierno de España

Para dar paso a los vehículos, se habilitarán los siguientes itinerarios como alternativas:

Itinerarios alternativos del corte 1: Calzada derecha TO-23 (sentido Ocaña): desvío por calle Río Guadalmena.

Calzada izquierda TO-23 (sentido Toledo): desvío por calle Río Marches.

Los vehículos que circulen por el tronco de la TO-23 lo podrán hacer con total normalidad.