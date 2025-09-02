Aviso de cortes en la TO-23 (Toledo): desde cuándo, cómo evitar atascos y rutas alternativas
El proyecto de las obras que se llevarán a cabo en este tramo de carretera aportará mayor seguridad a conductores, peatones y ciclistas
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa avanzando en el proyecto que mejorará el acondicionamiento e integración urbana de la carretera TO-23, en Toledo.
¿Qué mejorará este proyecto en la carretera TO-23 (Toledo)?
Las obras mejorarán las condiciones de seguridad en especial para los usuarios de la carretera más vulnerables, como son los peatones y ciclistas, ya que separa a estos últimos de la carretera, lo que proporcionará más protección tanto para ellos como para los conductores de turismos. Las obras permitirán cruzar la carretera a través de una nueva pasarela.
El presupuesto de este proyecto es de 3,6 millones de euros (IVA incluido) y se financia a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Y aunque estaban previstos cortes de la carretera desde el pasado lunes 1 de septiembre partir de las 8:00 de la mañana, estos se retrasarán, ya que los operarios deben primero señalizar los trazados alternativos, lo cual no se ha hecho hasta ahora. Todavía se desconoce el comienzo de los cortes, pero se producirán "próximamente", como ha podido conocer este diario.
Pero una vez se instale esa señalética, tendrá las siguientes afectaciones:
- Corte del ramal de incorporación de la calzada derecha (sentido Ocaña), y del ramal de salida de la calzada izquierda (sentido Toledo), de la carretera TO-23 entre los km 2,0 y 3,0; hasta la finalización de las obras.
- Además, para poder hacer la maniobra de colocación del tramo central de la pasarela metálica, puntualmente y en horario nocturno (a partir de las 18:00h): se estrechará el carril derecho de la rotonda de la C/ Río Arlés sobre la TO-23, y se cortará el acceso al soterramiento de la TO-23.
Para dar paso a los vehículos, se habilitarán los siguientes itinerarios como alternativas:
- Itinerarios alternativos del corte 1: Calzada derecha TO-23 (sentido Ocaña): desvío por calle Río Guadalmena.
- Calzada izquierda TO-23 (sentido Toledo): desvío por calle Río Marches.
Los vehículos que circulen por el tronco de la TO-23 lo podrán hacer con total normalidad.
- Itinerarios alternativos del corte 2: se mantiene el itinerario alternativo 1 con la salvedad de que no se podrá circular por el soterramiento de la TO-23
- El alza imparable del precio de la vivienda en Madrid empuja la demanda hacia el área metropolitana
- Un ciclista de 17 años, en estado muy grave tras un accidente con un coche en Montecarmelo
- Tyrone Power, la estrella de Hollywood que falleció en Madrid vestido de personaje bíblico
- Madrid tiene un parque más grande que el Central Park de Nueva York: ¿lo has visitado alguna vez?
- Vicios Modernos': el Madrid salvaje y descarnado que Ceesepe dibujó antes de la Movida
- Mercadona arranca septiembre con cambios: esta es su nueva hora de cierre
- Asaltan a varios menores migrantes del centro de Hortaleza tras la violación de este fin de semana
- Calendario laboral Madrid 2025/2026: festividades y puentes