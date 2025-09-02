Toledo quiere celebrar el Campeonato Nacional en su ciudad después del "éxito del Campeonato Regional"

Toledo acogió el pasado lunes 1 de septiembre el Campeonato Regional de Coctelería de Castilla-La Mancha 2025, el cual fue "todo un éxito", en palabras de Juan Marín, concejal de Promoción Económica y Empleo de la ciudad.

Campeonato Regional de Coctelería en Toledo: pruebas de técnicas, catas a ciegas...

Celebrado en el Centro Cultural de San Marcos, en el Casco Histórico de Toledo, esta competición contó con diferentes actividades, como exámenes técnicos y catas a ciegas de destilados, así como el campeonato de tiraje de cerveza y coctelería en distintas modalidades. Una competición que “ha sido todo un espectáculo”, según ha señalado Marín, quien ha concluido la competición afirmando que “tras el éxito de este año, el Campeonato Nacional tiene las puertas abiertas para poder celebrarse en Toledo”.

Juan Martín valoró como "un éxito" el transcurso del campeonato / Ayuntamiento de Toledo

Además, en esta competición estuvieron representadas diferentes asociaciones de la ciudad, como la Asociación Down Toledo. Desde la asociación han sido los encargados de entregar los trofeos que se han ofrecido tras el concurso, “lo que supone una manera de seguir trabajando por la inclusión”, ha añadido el edil.

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Bartenders de Castilla-La Mancha, Santiago Escribano, agradeció a los participantes, patrocinadores y público asistente al Centro Cultural de San Marcos por apoyar el campeonato, que ha sido un éxito y al que también asistió Juan Carlos Muñoz Zapatero, presidente de la Federación de FABE (Asociaciones de Barman de España).

La Asociación Down Toledo hizo entrega de los premios a los ganadores / Ayuntamiento de Toledo

Los ganadores del campeonato