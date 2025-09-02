HUBO DEGUSTACIONES PARA EL PÚBLICO
Toledo quiere celebrar el Campeonato Nacional en su ciudad después del "éxito del Campeonato Regional"
El concejal de Promoción Económica y Empleo agradeció a la Asociación de Bartenders de Castilla-La Mancha por “elegir Toledo para dar promoción a la actividad y a nuestra ciudad”
Toledo acogió el pasado lunes 1 de septiembre el Campeonato Regional de Coctelería de Castilla-La Mancha 2025, el cual fue "todo un éxito", en palabras de Juan Marín, concejal de Promoción Económica y Empleo de la ciudad.
Campeonato Regional de Coctelería en Toledo: pruebas de técnicas, catas a ciegas...
Celebrado en el Centro Cultural de San Marcos, en el Casco Histórico de Toledo, esta competición contó con diferentes actividades, como exámenes técnicos y catas a ciegas de destilados, así como el campeonato de tiraje de cerveza y coctelería en distintas modalidades. Una competición que “ha sido todo un espectáculo”, según ha señalado Marín, quien ha concluido la competición afirmando que “tras el éxito de este año, el Campeonato Nacional tiene las puertas abiertas para poder celebrarse en Toledo”.
Además, en esta competición estuvieron representadas diferentes asociaciones de la ciudad, como la Asociación Down Toledo. Desde la asociación han sido los encargados de entregar los trofeos que se han ofrecido tras el concurso, “lo que supone una manera de seguir trabajando por la inclusión”, ha añadido el edil.
Por otro lado, el presidente de la Asociación de Bartenders de Castilla-La Mancha, Santiago Escribano, agradeció a los participantes, patrocinadores y público asistente al Centro Cultural de San Marcos por apoyar el campeonato, que ha sido un éxito y al que también asistió Juan Carlos Muñoz Zapatero, presidente de la Federación de FABE (Asociaciones de Barman de España).
Los ganadores del campeonato
- Santiago Checa, ganador de la categoría Cóctal Tiki.
- Jaime Fernández, campeón de tiraje de cerveza.
- Tamára Martín, ganadora del Campeonato Regional de Coctelería de Castilla-La Mancha 2025. Y gracias a ello podrá participar en el Campeonato Nacional junto a Antonio Jesús Molina, segundo clasificado de la IX edición.
