Estos son los tres radares de tramo que comenzarán a multar este lunes en Toledo

En 2025, Tráfico tiene como objetivo instalar 122 nuevos puntos de control de velocidad con el fin de reducir el número de siniestros mortales y heridos graves.

En las últimas semanas, la DGT ha instalado 32 nuevos radares (siete fijos y 25 de tramo) en las carreteras de 11 comunidades autónomas diferentes y, de ellos, tres se encuentran en la provincia de Toledo.

Durante cerca de un mes, estos dispositivos han estado activos y los conductores que han excedido el límite han recibido una carta informativa advirtiéndoles que han sido captados por un radar, aunque no han sufrido sanciones económicas.

Sin embargo, desde este lunes y con la llegada de septiembre, estos tres radares de tramo comenzarán a poner multas con el importe correspondiente a los vehículos que superen la velocidad máxima permitida.

¿Dónde se encuentran los tres radares de tramo?

Las ubicaciones de los tres radares de tramo son las siguientes:

N-401a : se encuentra instalado entre los puntos kilométricos 91,62 y 93,55, dentro del término municipal de Ajofrín.

: se encuentra instalado entre los puntos kilométricos 91,62 y 93,55, dentro del término municipal de Ajofrín. N-403 : el segundo de los radares de tramo se ubica en la N-403, una carretera convencional de doble sentido, entre los puntos kilométricos 48,99 y 52,38, en Escalona.

: el segundo de los radares de tramo se ubica en la N-403, una carretera convencional de doble sentido, entre los puntos kilométricos 48,99 y 52,38, en Escalona. A-5: es el único de los tres que afecta a una vía de alta capacidad. Se localiza entre los kilómetros 83,70 y 85,35 sentido Extremadura, en el término municipal de Santa Olalla.

Multas por exceso de velocidad en 2025

En 2025, las multas por exceso de velocidad en España varían desde 100 € sin puntos hasta 600 € y la pérdida de seis puntos del carné.

Sanciones por exceso de velocidad / DGT

La cuantía de la sanción y la pérdida de puntos se escalonan según la gravedad de la infracción y el tipo de vía. Los casos más graves pueden ser considerados delitos penales.

En vías a 20 km/h

Entre 21 y 40 km/h: 100 euros sin puntos

Entre 41 y 50 km/h: 300 euros y 2 puntos

Entre 51 y 60 km/h: 400 euros y 4 puntos

Entre 61 y 70 km/h: 500 euros y 6 puntos

Más de 70 km/h: 600 euros, 6 puntos y susceptible de delito penal

En vías a 30 km/h

Entre 31 y 50 km/h: 100 euros sin puntos

Entre 51 y 60 km/h: 300 euros y 2 puntos

Entre 61 y 70 km/h: 400 euros y 4 puntos

Entre 71 y 80 km/h: 500 euros y 6 puntos

Más de 80 km/h: 600 euros, 6 puntos y susceptible de delito penal

En vías a 40 km/h

Entre 41 y 60 km/h: 100 euros sin puntos

Entre 61 y 70 km/h: 300 euros y 2 puntos

Entre 71 y 80 km/h: 400 euros y 4 puntos

Entre 81 y 90 km/h: 500 euros y 6 puntos

Más de 90 km/h: 600 euros, 6 puntos y susceptible de delito penal

En vías a 50 km/h

Entre 51 y 70 km/h: 100 euros sin puntos

Entre 71 y 80 km/h: 300 euros y 2 puntos

Entre 81 y 90 km/h: 400 euros y 4 puntos

Entre 91 y 100 km/h: 500 euros y 6 puntos

Más de 100 km/h: 600 euros, 6 puntos y susceptible de delito penal

En vías a 60 km/h

Entre 61 y 90 km/h: 100 euros sin puntos

Entre 91 y 110 km/h: 300 euros y 2 puntos

Entre 111 y 120 km/h: 400 euros y 4 puntos

Entre 121 y 130 km/h: 500 euros y 6 puntos

Más de 130 km/h: 600 euros, 6 puntos y susceptible de delito penal

En vías a 70 km/h

Entre 71 y 100 km/h: 100 euros sin puntos

Entre 101 y 120 km/h: 300 euros y 2 puntos

Entre 121 y 130 km/h: 400 euros y 4 puntos

Entre 131 y 140 km/h: 500 euros y 6 puntos

Más de 140 km/h: 600 euros, 6 puntos y susceptible de delito penal

En vías a 80 km/h

Entre 81 y 110 km/h: 100 euros sin puntos

Entre 111 y 130 km/h: 300 euros y 2 puntos

Entre 131 y 140 km/h: 400 euros y 4 puntos

Entre 141 y 150 km/h: 500 euros y 6 puntos

Más de 150 km/h: 600 euros, 6 puntos y susceptible de delito penal

En vías a 90 km/h

Entre 91 y 120 km/h: 100 euros sin puntos

Entre 121 y 140 km/h: 300 euros y 2 puntos

Entre 141 y 150 km/h: 400 euros y 4 puntos

Entre 151 y 160 km/h: 500 euros y 6 puntos

Más de 160 km/h: 600 euros, 6 puntos y susceptible de delito penal

En vías a 100 km/h

Entre 101 y 130 km/h: 100 euros sin puntos

Entre 131 y 150 km/h: 300 euros y 2 puntos

Entre 151 y 160 km/h: 400 euros y 4 puntos

Entre 161 y 170 km/h: 500 euros y 6 puntos

Más de 170 km/h: 600 euros, 6 puntos y susceptible de delito penal

En vías a 120 km/h