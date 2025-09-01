Caen los delitos en Toledo: bajan las violaciones y robos de coches, pero aumentan las estafas informáticas
Con respecto a 2024, contando desde enero hasta junio, la criminalidad convencional se ha reducido un 16,3%
Caen los delitos en Toledo. El Ministerio del Interior ha publicado el Balance de Criminalidad del segundo trimestre de 2025 y la criminalidad convencional ha disminuido con respecto al año pasado.
Desde enero hasta junio, en Toledo se han cometido 1.457 delitos. Y en 2024, durante este periodo, tuvieron lugar 1.740, lo que provoca un descenso del 16,3%.
La localidad toledana redujo los delitos contra la libertad sexual, los robos con violencia e intimidación, los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, los hurtos y las sustracciones de vehículos:
- Delitos contra la libertad sexual: de 10 a 9.
- Robos con violencia e intimidación: de 37 a 17.
- Robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones: de 96 a 88.
- Hurtos: de 642 a 504.
De enero a junio de 2024 se produjeron un total de 2.077 infracciones penales, por las 1.973 de 2025 en estas fechas. De esta forma, se reducen un 5%.
La cibercriminalidad aumenta más de un 50%
No obstante, pese al descenso de la criminalidad convencional, no todo son buenas noticias en Toledo.
En el municipio han aumentado los ciberdelitos un 53,1%. De 337 en 2024 se ha pasado a 516 en 2025.
Las estafas informáticas han subido un 50,3 % (de 306 a 460); aunque, especialmente, destaca el incremento de un 80,6% en otros ciberdelitos como el fraude informático, las amenazas o la suplantación de identidad.
Asimismo, ascienden los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, los homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa y el tráfico de drogas:
- Delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria: de 17 a 24.
- Homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa: de 0 a 1.
- Tráfico de drogas: de 7 a 16.
