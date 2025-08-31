Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Calendario escolar 2025-2026 en Toledo: las fechas claves del nuevo curso

Un nuevo curso está muy cerca de comenzar y recogemos las fechas que deben apuntar alumnos (y padres) de infantil, primaria, secundaria y bachillerato, entre otros

Las fechas que tienen que apuntar todos los toledanos de cara al curso 2025/26

Las fechas que tienen que apuntar todos los toledanos de cara al curso 2025/26 / XUNTA / Europa Press

Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

El curso 2025/2026 está a escasos días de comenzar y, con ello, vuelve la rutina. Las clases, los estudios... lo que es, en ocasiones, un "fastidio" para los pequeños y un alivio para los mayores, en especial para los padres. Y como en todo curso escolar, nos fijamos con especial atención en el calendario: cuándo empieza el colegio, cuándo acaba, los festivos... Todo ello lo hemos recogido en lo que se refiere a Toledo (Castilla-La Mancha). Y desde luego que son fechas a apuntar en el calendario.

Calendario escolar Castilla-La Mancha 2025-2026 (Toledo): fechas de inicio y fin de clases

Escuelas Infantiles Autonómicas:

  • Inicio: 8 de septiembre de 2025
  • Fin: 24 de julio de 2026

2º Ciclo Infantil, Primaria y Educación Especial:

  • Inicio: 8 de septiembre de 2025
  • Fin: 17 de junio de 2026

ESO, Bachillerato y FP de Grado Básico:

  • Inicio: 8 de septiembre de 2025
  • Fin: 17 de junio de 2026

Ciclos de Grado Medio y Superior de FP:

  • Inicio: 8 de septiembre de 2025
  • Fin: 17 de junio de 2026

Enseñanzas Artísticas y Escuelas de Idiomas:

  • Inicio: 19 de septiembre de 2025
  • Fin: 19 de junio de 2026
Días no lectivos (además de festivos nacionales y autonómicos)

Cada Ayuntamiento de Toledo y sus municipios puede añadir 4 días no lectivos locales.

Entre los festivos comunes recogidos:

  • 12 de octubre 2025 (Fiesta Nacional)
  • 1 de noviembre 2025 (Todos los Santos)
  • 6, 8 y 25 de diciembre 2025
  • 1 y 6 de enero 2026
  • 2 y 3 de abril 2026 (Jueves y Viernes Santo)
  • 1 de mayo 2026
  • 30 de mayo 2026 (Día de Castilla-La Mancha)

