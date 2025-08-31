Calendario escolar 2025-2026 en Toledo: las fechas claves del nuevo curso

El curso 2025/2026 está a escasos días de comenzar y, con ello, vuelve la rutina. Las clases, los estudios... lo que es, en ocasiones, un "fastidio" para los pequeños y un alivio para los mayores, en especial para los padres. Y como en todo curso escolar, nos fijamos con especial atención en el calendario: cuándo empieza el colegio, cuándo acaba, los festivos... Todo ello lo hemos recogido en lo que se refiere a Toledo (Castilla-La Mancha). Y desde luego que son fechas a apuntar en el calendario.

Calendario escolar Castilla-La Mancha 2025-2026 (Toledo): fechas de inicio y fin de clases

Escuelas Infantiles Autonómicas:

Inicio: 8 de septiembre de 2025

Fin: 24 de julio de 2026

2º Ciclo Infantil, Primaria y Educación Especial:

Inicio: 8 de septiembre de 2025

Fin: 17 de junio de 2026

ESO, Bachillerato y FP de Grado Básico:

Inicio: 8 de septiembre de 2025

Fin: 17 de junio de 2026

Ciclos de Grado Medio y Superior de FP:

Inicio: 8 de septiembre de 2025

Fin: 17 de junio de 2026

Enseñanzas Artísticas y Escuelas de Idiomas:

Inicio: 19 de septiembre de 2025

Fin: 19 de junio de 2026

Calendario escolar para el curso 2025/26 en Toledo Calendario escolar para el curso 2025/26 en Toledo

Días no lectivos (además de festivos nacionales y autonómicos)

Cada Ayuntamiento de Toledo y sus municipios puede añadir 4 días no lectivos locales.

Entre los festivos comunes recogidos: