Calendario escolar 2025-2026 en Toledo: las fechas claves del nuevo curso
Un nuevo curso está muy cerca de comenzar y recogemos las fechas que deben apuntar alumnos (y padres) de infantil, primaria, secundaria y bachillerato, entre otros
El curso 2025/2026 está a escasos días de comenzar y, con ello, vuelve la rutina. Las clases, los estudios... lo que es, en ocasiones, un "fastidio" para los pequeños y un alivio para los mayores, en especial para los padres. Y como en todo curso escolar, nos fijamos con especial atención en el calendario: cuándo empieza el colegio, cuándo acaba, los festivos... Todo ello lo hemos recogido en lo que se refiere a Toledo (Castilla-La Mancha). Y desde luego que son fechas a apuntar en el calendario.
Calendario escolar Castilla-La Mancha 2025-2026 (Toledo): fechas de inicio y fin de clases
Escuelas Infantiles Autonómicas:
- Inicio: 8 de septiembre de 2025
- Fin: 24 de julio de 2026
2º Ciclo Infantil, Primaria y Educación Especial:
- Inicio: 8 de septiembre de 2025
- Fin: 17 de junio de 2026
ESO, Bachillerato y FP de Grado Básico:
- Inicio: 8 de septiembre de 2025
- Fin: 17 de junio de 2026
Ciclos de Grado Medio y Superior de FP:
- Inicio: 8 de septiembre de 2025
- Fin: 17 de junio de 2026
Enseñanzas Artísticas y Escuelas de Idiomas:
- Inicio: 19 de septiembre de 2025
- Fin: 19 de junio de 2026
Calendario escolar para el curso 2025/26 en ToledoCalendario escolar para el curso 2025/26 en Toledo
Días no lectivos (además de festivos nacionales y autonómicos)
Cada Ayuntamiento de Toledo y sus municipios puede añadir 4 días no lectivos locales.
Entre los festivos comunes recogidos:
- 12 de octubre 2025 (Fiesta Nacional)
- 1 de noviembre 2025 (Todos los Santos)
- 6, 8 y 25 de diciembre 2025
- 1 y 6 de enero 2026
- 2 y 3 de abril 2026 (Jueves y Viernes Santo)
- 1 de mayo 2026
- 30 de mayo 2026 (Día de Castilla-La Mancha)
