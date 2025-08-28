Campeonato Regional de Coctelería de Castilla-La Mancha 2025 en Toledo: fecha del evento y cómo es el torneo

Toledo acogerá el próximo lunes 1 de septiembre el Campeonato Regional de Coctelería de Castilla-La Mancha 2025. Así lo ha anunciado en la mañana del 28 de agosto Juan Marín, concejal de Promoción Económica Urbanístico, que ha asistido a la presentación del campeonato que tendrá lugar en el Centro Cultural de San Marcos.

Campeonato Regional de Coctelería en Toledo: pruebas de técnicas, catas a ciegas...

Contará con actividades como exámenes técnicos y catas a ciegas de destilados, ponencias gastronómicas, campeonatos regionales de tiraje de cerveza y coctelería en distintas modalidades, así como experiencias sensoriales con figuras como Óscar Lafuente, Santi Ortiz, Santiago Escribano y Jesús Quirós.

Marín ha querido poner en valor que Toledo “abrirá las puertas de nuestra ciudad a un público distinto, aficionada a la bebida elegante”. El edil de Promoción Económica y Empleo ha asegurado que “el mundo de la coctelería es amplio y diverso, además de desconocido para el gran público, y este campeonato será una manera de aprender”. Marín se ha mostrado muy agradecido por elegir Toledo como “epicentro del mundo de la coctelería”, lo cual es también una fuente de inyección económica.

El presidente de la Asociación de Bartenders de Castilla-La Mancha, Santiago Escribano, ha invitado a los toledanos a “disfrutar de este campeonato. Estará abierto a todo tipo de público, además de al sector profesional, y se podrán degustar diversos productos”.

El Campeonato Regional de Coctelería de Castilla-La Mancha 2025 contará con “representantes de todas las provincias”, tal y como ha afirmado Santiago Escribano. Entre estos participará el toledano Santiago Checa, que es el coctelero más premiado de Toledo y que es Campeón Nacional y Campeón Panamericano de coctelería.