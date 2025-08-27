Peluquería, cocina y podología: así será el nuevo Centro de Mayores de Buenavista que ya ha sido aprobado en Toledo

La Junta de Gobierno Local de Toledo, ha aprobado en su sesión ordinaria celebrada esta semana y por vía de urgencia, el inicio del expediente y autorización del gasto para el proyecto de ejecución del nuevo Centro de Mayores de Buenavista.

Un proyecto incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con Fondos Next Generation y que sale a licitación por un presupuesto base de 1.015.292, 51 euros y una duración de 8 meses.

El Centro de Mayores de Buenavista, una demanda histórica

El portavoz del Gobierno Municipal, Juan José Alcalde, ha recordado que “es una reclamación y una demanda desde hace 16 años y este equipo de gobierno tiene muy claro que hay que cumplir con ese barrio”.

En este sentido, el portavoz ha indicado que "es un proyecto trabajado y consensuado con los vecinos desde el minuto uno".

Así, Juan José Alcalde ha avanzado que el proyecto de 500 metros cuadrados en una planta y con posibilidad de construir una segunda, contempla salas polivalentes, para servicios como peluquería y podología, cocina y cafetería, sala de lectura, un gimnasio, vestuario, aseos y varios despachos para atención al público, “por lo que se convertirá en un espacio de referencia para los mayores del barrio”.

El portavoz del Gobierno Municipal, Juan José Alcalde, ha dado a conocer en la mañana del 27 de agosto todo sobre el proyecto / Ayuntamiento de Toledo

Además, ha recordado que hace unas semanas finalizó la primera fase del proyecto, con una inversión de más de 300.000 euros destinada a la construcción de un muro de contención para consolidar los taludes del solar donde se levantará el nuevo centro.