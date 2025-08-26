El castillo medieval de Toledo que reabre para visitas y te lleva directo a la Edad Media

Toledo nos traslada a cientos (o miles) de años atrás. Sus calles estrechas, cuestas inclinadas y castillos nos hacen creer que estamos en época medieval, y ello en gran parte se debe al gran trabajo de conservación que se realiza en la ciudad castellano-manchega. Más allá del castillo de Escalona (Toledo), también cabe destacar a otro que, como el primero, nos traslada "de inmediato" a la Edad Media: el castillo de San Martín de Montalbán.

¿Dónde está y cuándo se puede visitar el castillo medieval de Toledo?

La Diputación de Toledo organiza los días 5 y 6 de septiembre la octava cita del programa "12 meses, 12 castillos, 12 experiencias", que en esta ocasión corresponde al mes de agosto y dedicada al castillo de San Martín de Montalbán.

Por motivos climatológicos, la actividad se ha trasladado al primer fin de semana de septiembre, con un completo programa de visitas y experiencias culturales que incluyen también al Sitio Histórico de Santa María de Melque, propiedad de la Diputación y considerada una de las joyas visigodas mejor conservadas.

Y será el viernes 5 de septiembre, a partir de las 18:00 horas, cuando el guía oficial del castillo de San Martín de Montalbán, Óscar Luengo Soria, conducirá la visita por el interior de la fortaleza. Y posteriormente, en el patio del castillo, se ofrecerá una exhibición de lucha medieval a cargo de la asociación toledana Baucan.

Más tarde, los asistentes se desplazarán hasta Santa María de Melque para participar en una visita teatralizada por los rincones de este complejo visigodo, dirigida por la compañía Atenea. Los asistentes también podrán disfrutar de una cata de vinos teatralizada con tapa, a cargo de Juan Carlos Rueda del restaurante Las Ruedas.

El sábado 6 de septiembre se repetirá el recorrido guiado por el castillo, seguido de la visita teatralizada en Melque y la cata de vinos, concluyendo la jornada con la actuación del grupo de coros y danzas “Semillas del Arte” de La Puebla de Montalbán.

La actividad está limitada a dos pases de 80 personas cada uno, y las inscripciones deberán formalizarse a través de la web de turismo de la provincia de Toledo, a partir del 29 de agosto a las 9:00 horas y hasta el 4 de septiembre, o hasta agotar plazas.

Y cada persona podrá reservar un máximo de dos plazas, teniendo en cuenta que las plazas son limitadas. Una vez confirmada la inscripción, los asistentes recibirán por teléfono la información sobre el punto de encuentro, debiendo presentarse con 10 minutos de antelación.