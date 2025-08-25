El alcalde de Noblejas (Toledo) suspende su huelga de hambre: había perdido cuatro kilos en seis días

El alcalde de Noblejas (Toledo), Agustín Jiménez, anunció el pasado domingo 24 de agosto que ponía fin a su huelga de hambre. Y no por voluntad propia, ni mucho menos, sino porque su estado de salud se había visto muy deteriorado tras seis días sin ingerir alimentos (desde el 18 de agosto).

De hecho, el 22 de agosto tuvo que ser trasladado al hospital por recomendación de su médico, Juan José Rodríguez, que se había encargado de supervisar su huelga. Y el alcalde llegó a perder cuatro kilos en solo seis días. Lo que para una persona de 76 años (y con diabetes) es, cuanto menos, arriesgado.

¿Por qué se puso en huelga?

El alcalde decidió iniciar una huelga de hambre ininterrumpida en señal de protesta para reclamar la construcción del Instituto de Educación Secundaria en el municipio, que tiene una población de 3.952 habitantes, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

"Sin más límite que el que mi fortaleza física me permita y hasta que se sienten las bases para una solución positiva, irreversible y definitiva a un problema que, la Junta de Comunidades nunca debió generarnos", señaló el regidor en una carta dirigida al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

También explicó en el comunicado que desde 2011 han obtenido "un atronador silencio, que deja bien a las claras el desprecio más absoluto a la localidad, a sus gentes, a los partidos políticos y los concejales que han representado a su pueblo y que en este asunto hicieron gala de una elegante unanimidad, y también a mi persona".

"Con bastante rabia e indignación, debo añadir, pues solo durante cuatro años esta situación es imputable al Gobierno del PP de Cospedal, mientras que el resto —cerca de 10 años— lo ha sido bajo los distintos gobiernos que has presidido", recalcó dirigiéndose al presidente castellanomanchego.

El regidor de Noblejas dejaba claro que "siempre he verbalizado que, solo tengo tres clases de enemigos: los que no quieren a Noblejas, los que no quieren a Noblejas, y los que no quieren a Noblejas". Pero que "Page es enemigo de Noblejas".

Y no parece que hasta el momento, huelga de hambre inclusive, vaya a conseguir su objetivo.