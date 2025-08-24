¿Quién fue Samuel Leví y por qué tiene una calle en Toledo? Empezó como camarero y acabó siendo la "mano derecha" del rey

En el Centro Histórico de Toledo y muy cerca del museo de El Greco se encuentra la calle Samuel Leví. Una calle transitada por miles de personas a diario, ahora bien, ¿sabes quién fue Samuel y por qué tiene una calle en Toledo?

Nacido en Toledo en 1320 y fallecido en Sevilla en el año 1360, fue un destacado hombre de negocios.

De ser camarero a convertirse en el tesorero mayor del reino

Hijo de Meir ha-Leví —fallecido durante la devastadora peste negra—, Samuel inició su ascenso político de la mano de Juan Alfonso de Alburquerque, consejero de confianza del monarca (Pedro I), que le abrió las puertas de la corte. Primero ocupó el cargo de camarero mayor y, poco después, se convirtió en tesorero mayor del reino, gestionando las finanzas de la Corona y participando activamente en la administración real.

Durante más de una década, su nombre aparece en numerosas órdenes regias relacionadas con la recaudación de impuestos y la confiscación de bienes a la nobleza rebelde. Incluso fue miembro del Consejo Real y, según algunas fuentes, oidor de la Audiencia.

Samuel Leví fue uno de los hombres de mayor confianza del rey, Pedro I, hasta el punto de que Enrique de Trastámara, hermanastro y rival del monarca, llegó a calificar al monarca como “rey de los judíos” por la estrecha relación con Samuel ha-Leví (que era judío).

Pero su influencia no se limitó al terreno político. En 1357 impulsó, gracias a su apoyo económico, la construcción de la Sinagoga del Tránsito en Toledo, hoy Museo Sefardí, que aún conserva inscripciones en hebreo en honor al rey Pedro I y el emblema familiar de ha-Leví. Este palacio espiritual se convirtió en símbolo del esplendor de la comunidad judía en la Castilla medieval.

Sin embargo, su fortuna y poder despertaron recelos en la corte. A pesar de los lazos de confianza con el monarca, Samuel Leví fue acusado de malversación en un contexto de crisis económica y encarcelado en Sevilla, donde finalmente fue ejecutado hacia 1360.

Y, supuestamente, hasta Pedro I acabó sospechando de él

Aunque algunos cronistas de la ciudad de Toledo señalan que Pedro I sintió gran pesar por su muerte, los motivos exactos de su caída siguen siendo un enigma. Incluso algunos afirman que el propio Pedro I, hombre conocido por su afán por acumular riqueza y dinero, e influenciado por las sospechas que había sobre Samuel Leví, le pidió a este que le entregara todas sus riquezas ocultas. A lo cual el tesorero se negó, y por ello le acabaron ejecutando.

Se dice que era tal el dinero y los tesoros que tenía que, una vez fue descubierto todo por el monarca Pedro I, este dijo "si Leví me hubiera dado solamente la décima parte de esta fortuna, me hubiera dado por satisfecho. ¡Pero prefirió la muerte antes de confesarme dónde ocultaba sus riquezas!"

Fuera como fuere su final y su "integridad política", la ciudad de Toledo le homenajea cada día con su nombre en una de las calles del Casco Histórico.