El plan cultural más completo del verano está en este pueblo de Toledo: música en directo, gastronomía...

La Diputación de Toledo ha presentado “Enclave Melque 2025”, una campaña cultural y turística que combina música en directo, patrimonio y gastronomía local. El evento se celebrará durante los dos próximos fines de semana en la ermita visigoda de Santa María de Melque, uno de los lugares históricos más destacados de la provincia.

Y habrá cuatro conciertos gratuitos con degustación de productos

El programa incluye cuatro conciertos gratuitos que tendrán lugar los días 23, 24, 29 y 30 de agosto, y cada actuación irá acompañada de una degustación de productos típicos de la zona.

El cartel cuenta con la participación de Los Silos (viernes 23), Limbos (sábado 24), Julián Maeso (viernes 29) y Eva Ringlén (sábado 30), con lo que se consigue alcanzar (prácticamente) todos los gustos musicales para que todos los asistentes puedan disfrutar de su música favorita.

El entorno, caracterizado por su casi nula contaminación lumínica, permitirá disfrutar también de noches estrelladas, lo que es un plus extra.

¿Cómo llegar?

Para facilitar el acceso desde la ciudad de Toledo, la Diputación pondrá a disposición de los asistentes un servicio gratuito de autobús con salida desde el restaurante Hacienda del Cardenal a las 20:00 horas.

Tanto el transporte como la asistencia a los conciertos requieren inscripción previa en la web oficial de la Diputación, ya que las plazas son limitadas: 60 para el autobús, 150 para las degustaciones y un máximo de 350 asistentes a los conciertos.

El diputado provincial de Cultura, Tomás Arribas, ha destacado la importancia de este enclave, que recibe más de 20.000 visitas al año: “Melque es un lugar único que debemos seguir potenciando. Con esta iniciativa buscamos que más personas lo conozcan y lo disfruten a través de la cultura, la gastronomía y la naturaleza”.