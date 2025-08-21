Queda restablecido el suministro de agua en Toledo tras lograr la reparación de las tuberías del Puente de San Martín

El servicio de agua en Toledo quedó completamente normalizado el pasado miércoles 20 de agosto, incluyendo la zona del Cigarral de Caravantes, la última en recuperar el abastecimiento tras la avería de dos tuberías de gran capacidad registrada en la tarde del martes. Los trabajos de reparación concluyeron durante la noche y, desde las 7:00 horas de la mañana del 21 de agosto, comenzó la recarga de la red.

Una tubería rota provocó "cascadas" en el Puente de San Martín de Toledo

Las roturas afectaron a una de las conducciones principales del sistema de abastecimiento de la ciudad, con un diámetro de 450 milímetros, en dos puntos estratégicos: las inmediaciones del Puente de San Martín y la ronda del Valle, a la altura del Cigarral de Caravantes.

Desde el primer momento se desplegó un operativo especial en el que intervinieron operarios de Tagus, agentes de la Policía Local y los servicios de limpieza municipales, con el objetivo de reducir las molestias derivadas del corte de agua.

El Casco Histórico de Toledo fue uno de los barrios afectados, aunque allí el suministro se recuperó rápidamente gracias al bombeo de emergencia de San Juan de los Reyes.

La avería en la zona de Caravantes repercutió en varios puntos del entorno: la Bastida, el Camino de San Jerónimo, el Cerro de la Cruz, la Pozuela, la Cuesta de Pina y áreas próximas al Puente de San Martín. En este sector, los equipos trabajaron de forma ininterrumpida durante toda la noche hasta estabilizar la presión en la red.

El Ayuntamiento de Toledo y la empresa gestora del agua han expresado su agradecimiento tanto a los vecinos por su paciencia como a los trabajadores y servicios de emergencia por la rápida actuación que permitió recuperar el suministro en pocas horas.