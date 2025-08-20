La estación fantasma de Algodor (a 18 kms de Toledo) revive como escenario del rodaje de 'The Walking Dead'

La localidad de Algodor, perteneciente a Aranjuez y a menos de 20 kilómetros de la ciudad de Toledo, vuelve a estar en el punto de mira. Y "vuelve" a estarlo porque este poblado, que surgió en torno a una estación de ferrocarril, dejó de funcionar en noviembre de 2005 y actualmente no viven apenas habitantes por los alrededores de la que era una "aldea" ferroviaria. Ni tampoco hay ninguna actividad. Ya en 2013, según el INE, tenía una población total de 13 habitantes. Y ahora, muchos años más tarde, Algodor ha sido protagonista de la exitosa serie The Walking Dead.

Y desde luego que pocos lugares mejores que la estación de tren de Algodor, con una temática "abandonada y siniestra", para acoger el rodaje de la que será la cuarta (y última) temporada. Y por si fuera poco, el equipo de producción de la serie ha añadido durante estos días algunos elementos para el rodaje como coches abandonados, camiones o caballos.

El fenómeno The Walking Dead "llega a Toledo"

Transcurren ya 15 años del primer episodio de esta saga que ha supuesto un antes y un después en el mundo de las series de televisión. Y es que después de 11 temporadas, los aficionados esperan ya con ansia la tercera temporada, que en España se estrenará el próximo 8 de septiembre.

Y lo que se ha estado rodando recientemente en Algodor son capítulos de la cuarta temporada (The Walking Dead: Daryl Dixon), para la que la productora ha elegido nuestro país para ello, con ciudades como Madrid, Bilbao o Toledo. Aunque no se trata ni mucho menos de la primera vez que esta localidad recibe a "protagonistas cinematográficos"; ya se rodó en ella Dolor y Gloria o Julieta.