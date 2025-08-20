Los bomberos dan por controlado el incendio de Yeles (Toledo): siete trenes fueron cancelados
El pasado 19 de agosto se declaró un incendio en una nave de reciclaje de plásticos, en Yeles, que obligó a paralizar casi por completo el servicio ferroviario
Los bomberos siguen trabajando en la extinción del incendio que se declaró en la tarde del 19 de agosto en una nave de reciclaje de plásticos situada en el polígono industrial La Torrecilla Chica, en Yeles (Toledo). El fuego, de gran intensidad y con una fuerte carga térmica, alcanzó tanto el interior de las instalaciones como los apilamientos de material en el exterior, generando un importante despliegue de emergencias.
Según informó el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, las llamas comenzaron poco después de las 18:00 horas y fueron contenidas en un área concreta del recinto, aunque el siniestro provocó daños en tres naves industriales. No se han registrado heridos, ya que los trabajadores pudieron evacuar la zona sin sufrir intoxicaciones ni quemaduras.
El fuego obligó a interrumpir casi por completo el servicio ferroviario
La magnitud del incendio obligó a interrumpir temporalmente el tráfico ferroviario de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía, así como varias conexiones con Castilla-La Mancha, debido a la densa columna de humo y al calor que afectaron a la catenaria. En total, doce trenes AVE quedaron detenidos y siete fueron cancelados. La circulación se restableció sobre las 22:00 horas, tras comprobar que la infraestructura no había sufrido daños graves.
El Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos de Toledo (CPEIS) desplegó a partir de las 18:43 horas un amplio operativo con diez dotaciones, que realizaron una evaluación inicial de la situación para establecer las líneas de actuación. La prioridad fue proteger las oficinas, un depósito de gasoil y la vía del tren, con el fin de evitar que el fuego alcanzara zonas críticas.
Los bomberos combatieron las llamas desde distintos frentes, reforzando la intervención en la fachada y la parte trasera de la nave. Más tarde se sumaron a las labores de extinción efectivos de la Comunidad de Madrid, que apoyaron con vehículos nodriza y equipos de gran caudal, trabajando de manera coordinada con el resto del dispositivo.
La actuación conjunta del CPEIS Toledo, los parques de bomberos de Illescas, Orgaz y Villarrubia de Santiago, junto al Centro Operativo Regional, la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil de Seseña, permitió contener el incendio y evitar que se propagara a instalaciones cercanas. La emergencia ha requerido relevos constantes y una estrecha coordinación entre todos los servicios.
