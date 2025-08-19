Así es el pueblo de Toledo con el bosque más grande: riqueza natural, patrimonio histórico y senderismo
Este municipio toledano destaca por su gran extensión territorial, y fruto de ello ofrece grandes rutas de senderismo
Con 677 km², Los Yébenes es el término municipal más extenso de la provincia de Toledo y uno de los más grandes de España, incluso superando en extensión a ciudades como Madrid. Este territorio, situado en la comarca de los Montes de Toledo, posee una gran masa de bosques que lo distingue dentro del ámbito regional.
Bosque mediterráneo y riqueza natural con fauna silvestre
El paisaje de Los Yébenes está dominado por el bosque mediterráneo ibérico, con predominio de encinas, acompañadas de alcornoques, quejigos, coscojas, jaras, romero y retama. En las zonas más altas de la sierra, el sotobosque presenta especies adaptadas a suelos secos, como enebros y matorral denso.
La diversidad vegetal se refleja en la abundante fauna local. Destacan especies cinegéticas como ciervos y jabalíes, y entre los mamíferos más pequeños se encuentran conejos, liebres, nutrias, comadrejas, zorros, ginetas y gatos monteses.
También se pueden observar rapaces como águilas reales, además de aves esteparias como avutardas o sisones, e incluso anfibios y reptiles vinculados a las charcas temporales de la sierra.
Y muchos caminos rurales para practicar senderismo y disfrutar de su patrimonio
La gran extensión de Los Yébenes (67.000 hectáreas) se complementa con una red de más de 600 kilómetros de caminos rurales, que incluyen veredas y carriles, ideales para el senderismo o rutas en bicicleta. Esta malla de vías convierte el municipio en un terreno ideal para realizar excursiones, prácticas cinegéticas o actividades de ecoturismo.
Además de su valor natural, Los Yébenes conserva importantes vestigios arqueológicos como los yacimientos del Montón de Trigo y Las Chorreras, con pinturas rupestres de la Edad del Bronce. También conserva patrimonio histórico, como los molinos de viento restaurados, iglesias del siglo XVI y XVIII, ermitas, castillos y museos etnográficos
