El espectacular mirador de Toledo para ver el atardecer en agosto: a solo diez minutos en coche desde el centro
Desde aquí se puede disfrutar de las mejores vistas de la ciudad manchega
Toledo es una ciudad digna de ser visitada. Y más de una vez, desde luego. Sus habitantes ya están acostumbrados a sus callejones medievales, su arquitectura única y las vistas del Tajo, pero a los turistas de la ciudad toledana les dejan sin palabras. Y como en cada ciudad, Toledo tiene rincones que muy pocos conocen. En esta ocasión, desde la CRónica de Toledo, descubrimos el Mirador del Valle, una parada obligatoria que sorprende por sus impresionantes vistas.
Mirador del Valle (Toledo): las mejores vistas de la ciudad
Situado en la carretera que bordea el río, este mirador ofrece la panorámica más famosa de la ciudad imperial.
Y a pesar de que no es conocido por todos, acuden más vecinos y turistas al atardecer, cuando el cielo se tiñe de tonos dorados y anaranjados que hacen disfrutar de una estampa de ensueño. Y desde el Parador Nacional de Toledo disfrutan de una perspectiva aún más amplia.
No es casualidad que este mirador sea el más recomendado en guías turísticas, blogs de viajes e incluso en redes sociales. Y desde luego que merece una visita de todo el que pase por la ciudad.
