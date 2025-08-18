Estos son todos los pueblos de Toledo que hoy celebran sus fiestas: discotecas, verbenas, paellas...

Las fiestas patronales continúan durante este mes de agosto en la provincia de Toledo. Desde encierros infantiles y concursos gastronómicos hasta verbenas, discotecas y espectáculos musicales, los vecinos y turistas pueden disfrutar cada día de fiestas en numerosos pueblos de la ciudad. Y aquí recogemos la programación del 18 de agosto.

Todas las fiestas del 18 de agosto: hasta nueve municipios con actividades

Alameda de la Sagra abrió la jornada a las 10:00 horas con un encierro infantil, seguido a las 13:00 horas por la música en directo del saxofonista Ismael Dorado. A las 20:00 horas tendrá lugar el tradicional toro del cajón con suelta de reses, y la noche finalizará a medianoche con la verbena popular de la orquesta Jenasan.

En Quintanar de la Orden, la programación arrancó a las 10:30 horas con el concurso de caldereta. A mediodía, desde las 13:00 horas, se celebra el certamen de pasodobles, seguido a las 13:30 horas por el baile del vermú y, media hora después, una degustación de calderetas. La tarde estará marcada por la “tarde de mojito” a las 16:30 horas. Ya por la noche, la orquesta Taxaara pondrá la música a las 24:00 horas, y la fiesta continuará a la 1:30 de la madrugada con las taskas 2025.

Por otro lado, el municipio de Almorox ha apostado por la diversión familiar desde las 11:00 horas con un megatobogán. A las 14:00 horas se compartirá una paella popular, y el broche final llegará a las 23:30 horas con la verbena de la orquesta Wilton.

En Esquivias, la mañana comenzó a las 11:00 horas con un concurso de tirachinas, seguido de juegos infantiles entre las 12:00 y las 14:00 horas. A las 21:30 horas se celebrará un pasacalles, mientras que a las 23:30 horas tendrá lugar el pregón de fiestas y chupinazo. La jornada se cerrará a medianoche con la actuación de los saxofonistas Hermanos Dorado, seguida de una discoteca móvil.

El municipio de Layos organiza una gymkana local a las 19:00 horas, un pasacalles con abanderados y autoridades a las 22:00 horas, y el esperado encuentro de banderas a las 23:30 horas.

En Santa Cruz del Retamar, los actos del Día del Niño dieron comienzo a las 11:00 horas, mientras que a las 22:30 horas actuará la escuela de danza Ángel Martínez, procedente de Fuensalida.

Montesclaros también ofrece propuestas taurinas con una clase práctica en la plaza de toros a las 19:00 horas.

En Navalcán, a las 22:00 horas se celebrará la tradicional cena de la carne de toro, y a medianoche se presentará el espectáculo “Flamenco de la tierra”.

Por último, en Retamoso de la Jara la tarde-noche estará dedicada a los mayores, con un homenaje a las 20:30 horas, una cena popular a las 21:30 horas y, a las 22:30 horas, el guateque “El escándalo” pondrá música al cierre de la jornada.

Y estos son todos los municipios de la ciudad de Toledo que hoy disfrutarán de sus fiestas, con todo tipo de actividades que entretendrán a grandes y pequeños.