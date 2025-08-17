Dónde aparcar gratis en Toledo: mapa y consejos para ahorrar

La ciudad medieval de Toledo destaca por contar con algunas calles estrechas que puede originar problemas a los vehículos de la actualidad. Por este motivo, es recomendable circular lejos de la zona principal para evitar quedarse encajado entre dos paredes y tener que llamar a la grúa. No obstante, en esta lista encontrarás varias zonas de aparcamiento gratuitas, que se encuentran muy próximas a la zona turística, sin necesidad de quedarte atrapado en los apretados caminos de la localidad.

Estación AVE y aparcamiento de Azarquiel

En esta zona, habitualmente, estacionan aquellos que se transportan a Madrid en AVE a trabajar, por lo que durante las mañanas de los días laborables suele estar muy concurrido. Además, desde que el parking de Safont es de pago, ha aumentado la demanda por aparcar en este espacio.

Frente a la estación, podemos encontrar otro aparcamiento localizado al otro lado del puente que cruza el río Tajo. Allí se puede dejar el coche de forma gratuita y se puede acceder a través de las escaleras mecánicas que suben hasta el Miradero. El único inconveniente es que dichas escaleras tienen horarios de cierre, así que la única alternativa sería caminar desde la Plaza de Zocodover durante 40 minutos, aproximadamente.

Zona Circo Romano – Venta de Aires

En este amplio espacio, ubicado cerca del Paseo de Recaredo, los toledanos suelen aparcar frecuentemente, por lo que es posible que sea difícil encontrar sitio. Una de las grandes desventajas de este terreno es que algunas zonas no cuentan con pavimentación, esto supone que podamos encontrar baches que dañen el vehículo. Al lado de este parking se encuentran unas escaleras mecánicas que nos trasladan al Casco Antiguo de la localidad.

Toletvm (Escuela de Arquitectura)

El antiguo Centro de Recepción de turistas, que actualmente pertenece a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), alberga dos lugares de grandes dimensiones y pavimentados donde se puede aparcar cualquier vehículo de forma gratuita. Se encuentra a, aproximadamente, media hora de la Plaza de Zocodover a pie y cuenta con una parada de autobús muy cerca del recinto.

Zona Pabellón Javier Lozano y Piscina Salto del Caballo

Es un buen lugar para dejar el coche cuando no hay actividades deportivas programadas en el pabellón Javier Lozano y también cuando la ciudad está muy concurrida a causa de puentes o celebraciones importantes. Se puede acceder a la zona antigua por las escaleras mecánicas del Miradero.

Zona Santa Teresa

Se encuentra bastante apartado de la Plaza del Zocodover, pero tiene la gran ventaja de que está recién pavimentado y cuenta con varias plazas. Es un espacio muy utilizado por aquellos toledanos que van de compras al barrio de Santa Teresa o a la zona de copas y terrazas ubicadas al lado del aparcamiento. Los conductores que estacionen sus vehículos en este terreno podrán acceder al Casco Histórico por el Paseo de Recaredo y las escaleras mecánicas que desembocan en la Diputación.