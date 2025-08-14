Extinguido el incendio iniciado en Navalmoralejo (Toledo) y que saltó la frontera con Extremadura

Extinguido el incendio en Navalmoralejo

El incendio que el pasado lunes se inició en la localidad toledana de Navalmoralejo, y saltó la frontera con Extremadura, ha sido extinguido en la madrugada de este jueves, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales.

Aunque dicho fuego, que obligó a desalojar las poblaciones toledanas de Navalmoralejo, La Estrella y Villar de Pedroso, en Cáceres, fue dado por extinguido a las 0.34 horas, en el lugar permanecen 8 medios de extinción terrestre.

A lo largo de los casi tres días que han durado las labores de extinción, han llegado a participar 90 medios, 20 de ellos aéreos, llegando a participar la Unidad Militar de Emergencia (UME), tras la petición del Gobierno regional. Según el Sistema de Información de Incendios Forestales, en dicho fuego no existen materiales de ignición dentro de su perímetro, ni es posible la repondrucción del mismo.