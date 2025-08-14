En Directo

Extinguido el incendio iniciado en Navalmoralejo (Toledo) y que saltó la frontera con Extremadura

Última hora de los incendios en España, en directo | Incendios en Ourense, Zamora, Zahara de los Atunes, Toledo, Tres Cantos, Las Médulas y Asturias

Los incendios de Toledo, en imágenes: más de 3.000 hectáreas calcinadas en plena ola de calor

Los incendios de Toledo, en imágenes: más de 3.000 hectáreas calcinadas en plena ola de calor

Los incendios de Toledo, en imágenes: más de 3.000 hectáreas calcinadas en plena ola de calor / EFE | Ismael Herrero

Rafa Sardiña

Rafa Sardiña

Toledo

Los incendios forestales en la provincia de Toledo, provocados por las altas temperaturas que está sufriendo el país, han mejorado su situación. Este martes se levantó el confinamiento en los municipios afectados: La Estrella, Navalmoralejo y Calera y Chozas. El incendio que el pasado lunes se inició en la localidad toledana de Navalmoralejo, y saltó la frontera con Extremadura, ha sido extinguido en la madrugada de este jueves, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales.

