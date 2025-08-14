En Directo
Extinguido el incendio iniciado en Navalmoralejo (Toledo) y que saltó la frontera con Extremadura
Última hora de los incendios en España, en directo | Incendios en Ourense, Zamora, Zahara de los Atunes, Toledo, Tres Cantos, Las Médulas y Asturias
Los incendios forestales en la provincia de Toledo, provocados por las altas temperaturas que está sufriendo el país, han mejorado su situación. Este martes se levantó el confinamiento en los municipios afectados: La Estrella, Navalmoralejo y Calera y Chozas. El incendio que el pasado lunes se inició en la localidad toledana de Navalmoralejo, y saltó la frontera con Extremadura, ha sido extinguido en la madrugada de este jueves, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales.
Extinguido el incendio en Navalmoralejo
El incendio que el pasado lunes se inició en la localidad toledana de Navalmoralejo, y saltó la frontera con Extremadura, ha sido extinguido en la madrugada de este jueves, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales.
Aunque dicho fuego, que obligó a desalojar las poblaciones toledanas de Navalmoralejo, La Estrella y Villar de Pedroso, en Cáceres, fue dado por extinguido a las 0.34 horas, en el lugar permanecen 8 medios de extinción terrestre.
A lo largo de los casi tres días que han durado las labores de extinción, han llegado a participar 90 medios, 20 de ellos aéreos, llegando a participar la Unidad Militar de Emergencia (UME), tras la petición del Gobierno regional. Según el Sistema de Información de Incendios Forestales, en dicho fuego no existen materiales de ignición dentro de su perímetro, ni es posible la repondrucción del mismo.
El incendio de Calera y Chozas (Toledo) baja a nivel 0
El incendio forestal en Calera y Chozas desciende a Situación Operativa Nivel 0, según ha confirmado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (INFOCAM). En la zona, se mantienen desplegados 9 medios terrestres y 32 efectivos entre brigadas y agentes medioambientales.
Continúan las labores de extinción de los incendios de Navalmoralejo y Calera y Chozas
El incendio en Navalmoralejo, que ha afectado a la provincia de Cáceres, ha movilizado desde el lunes a 89 medios, una veintena de ellos aéreos y a 432 personas, incluidos efectivos de la Unidad Militar de Emergencias.
En las últimas horas también se han levantado las medidas de confinamiento para el municipio toledano de Calera y Chozas, donde se pidió en la noche de este martes a los vecinos que se quedaran en sus casas por un incendio que todavía sigue en nivel 2. Está reabierto el tráfico en la carretera CM-4101, aunque permanece cortada la carretera CM-4130. En la zona trabajan nueve medios terrestres y 40 efectivos.
García-Page, optimista ante la mejoría de los incendios de C-LM, agradece el trabajo de servicios de extinción
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado optimista ante la evolución favorable de los siete incendios activos a lo largo de la Comunudad Autónoma. "La situación de los incendios mejora y nos permite el optimismo, aunque con mucha precaución", asegura en la red social X en un mensaje recogido por Europa Press.
Además, aprovecha para dar las gracias "a todos los servicios de emergencias por su esfuerzo incansable y a las administraciones con las que se ha trabajado de manera excepcional".
"Especialmente agradecer el interés del Rey, pendiente en todo momento de la situación, de la ciudadanía y de los profesionales", apunta García-Page, quein manda "un mensaje de esperanza y apoyo al resto de zonas del país afectadas por el fuego".
El incendio de Calera y Chozas (Toledo) ha arrasado cerca de 3.000 hectáreas, completamente perimetradas
El incendio forestal que afecta a la localidad toledana de Calera y Chozas ha arrasado ya cerca de 3.000 hectáreas, que están completamente perimetradas.
"El perímetro está en general muy frío, aunque tenemos una serie de puntos calientes, como unas pacas de paja que continúan ardiendo y alguna infraestructura que todavía humea, donde están trabajando nuestros bomberos", ha explicado el viceconsejero de Medio Ambiente José Almodóvar Aráez.
Dicho esto, ha asegurado que ya se están levantando los cortes de carretera y de ferrocarril, y que actualmente sólo se mantiene cerrada la carretera CM-4101. Ha recordado que este fuego, que se desató sobre las 18.30 horas de este pasado martes, se inició como agrícola con afección a infraestructuras y evolucionó a incendio forestal.
"Sobre las once y media de la noche declaramos el nivel 2 de la emergencia por incendio forestal y comenzamos con los confinamientos del pueblo de Calera y Chozas y con los cortes de las carreteras que acceden al mismo", ha indicado Almodóvar Aráez.
"Durante la noche los trabajos han evolucionado muy favorablemente. Sobre las 9.00 horas, hemos bajamos de nivel 2 al nivel 1 de emergencia", ha recordado.
Los incendios mantienen 18 carreteras cortadas en Zamora, León, Valencia, Cáceres, Toledo y Huelva
Los incendios mantienen cortadas 18 carreteras de la red secundaria en seis provincias. Siete de estas vías están en Zamora, tres en Valencia, tres en León, dos en Cáceres, dos en Toledo y una en Huelva, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de su página web.
Entre las carreteras que se han visto afectadas por el humo en las últimas horas se encuentra la CC432 a la altura del Villar del Pedroso y la EX387 en Valdelacasa del Tajo en Cáceres; la M607 entre los puntos kilométricos 17 al 31 en ambos sentidos de circulación.
En León el humo afecta a la LE110 (punto kilométricos 12 al 17 ambos sentidos) a la altura de Castrocalbon y a la N6 (pk 370 al 380 ambos sentidos) en Rodanilo, ambas en León. Y en Toledo la a la TO1197 (pk 0 al 2.5 ambos sentidos) y la CM4100 (pk 23 al 38 ambos sentidos) en Navalmoralejo en la provincia toledana.
Asimismo permanece cortada la A6 a la altura de Valcavado del Paramo en León dirección hacia Tordesillas debido a un accidente. El desvío está señalaizado.
Más incendios en Castilla-La Mancha: dos fuegos afectan a Ciudad Real y Guadalajara
En la tarde de este martes se han declarado otros dos incendios en Castilla-La Mancha. El primero de ellos en el término municipal de Anchuras (Ciudad Real) —en la entidad menor Gamonoso—, que se ha declarado a las 16.36 horas.
El fuego ha sido detectado por una llamada particular y han trabajado en la lucha contra las llamas un total de 27 medios --ocho aéreos y 19 terrestres-- y 72 personas, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Junta. El otro de los incendios se ha declarado en el Término Municipal de Semillas (Guadalajara) a las 18.06 horas, quedando controlado sobre las 20.20 horas. En la lucha contra las llamas han trabajado en este incendio hasta 11 medios —tres de ellos aéreos y ocho terrestres—, además de 46 personas.
García-Page traslada al Rey en conversación telefónica que el incendio de Navalmoralejo
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha conversado telefónicamente con el rey Felipe VI tras el interés del monarca por la situación de los incendios activos en la comunidad autónoma. La llamada del jefe del Estado se producía a las 21.50 horas, mostrando su preocupación por los seis incendios activos que presenta la comunidad autónoma.
En la conversación, el presidente autonómico ha tenido la oportunidad de transmitirle el descenso de nivel de los trabajos de extinción del fuego de Navalmoralejo, el que más preocupaba. En todo caso, continúan las labores de extinción una vez se han retirado los medios aéreos. En concreto, según informa el Plan Infocam, se mantienen 149 efectivos en una veintena de medios terrestres, que seguirán luchando contra el fuego a lo largo de toda esta jornada. El fuego originado en la localidad toledana ha pasado a terreno extremeño y ha afectado a poco más de 3.000 hectáreas.
Calor, lluvias y tormentas ponen de nuevo en alerta a Toledo en plena oleada de incendios
Un total de 42 provincias, entre ellas Toledo, tienen avisos activos para este miércoles por altas temperaturas, precipitaciones y tormentas, con temperaturas máximas que llegarán a los 42ºC, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La situación meteorológica puede complicar la extinción de los incendios que continúan activos en la provincia: Navalmorejo y Calera y Chozas.
El incendio de Calera y Chozas (Toledo) baja a nivel 1 y siguen las labores de extinción
El incendio forestal declarado este martes en el municipio toledano de Calera y Chozas desciende a situación operativa nivel 1, según ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam). Los trabajos para sofocar las llamas continúan en la zona, con medios terrestres y efectivos coordinados para garantizar la seguridad y evitar reactivaciones.
