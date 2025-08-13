Ola de incendios en España: ¿qué significa que se declare nivel 0, 1, 2 o 3?

España se quema: imágenes de llamas y humo por casi toda la geografía del país, en León, Zamora, Ourense, Toledo, Madrid y Cádiz. Este pasado martes, falleció el hombre que resultó quemado en el 98% de su cuerpo el incendio de Tres Cantos (Madrid), que ya está controlado después de arrasar más de 2.000 hectáreas.

Ante esta situación, el Ministerio del Interior ha declarado la fase de preemergencia, en situación operativa 1, del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM) ante los incendios forestales activos en varias comunidades autónomas y ha convocado una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) para evaluar la situación y coordinar acciones.

Los incendios de Toledo, en imágenes: más de 3.000 hectáreas calcinadas en plena ola de calor / EFE | Ismael Herrero

Cuando leemos que un incendio forestal está en nivel 0, 1, 2 o 3, no siempre sabemos qué implica para la población y los equipos de extinción. Sin embargo, estos niveles marcan la gravedad del fuego, los recursos necesarios para combatirlos y el riesgo que tiene para las personas y la posibilidad de pérdida o deterioro de bienes o propiedades.

En los últimos minutos, por ejemplo, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (INFOCAM) ha descendido a Situación Operativa Nivel 0 el incendio en Calera y Chozas (Toledo), que ya ha quemado más de 3.000 hectáreas y que todavía no está controlado.

Los niveles de emergencia de los fuegos en España / EPE

Nivel 0

Se trata de una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales que, en su evolución previsible, puedan afectar a la naturaleza. No obstante, puede ser controlado con los medios y recursos locales. Pero, en este nivel, pueden participar medios de otras comunidades autónomas cuando el incendio se produzca cerca de los límites regionales, como ha ocurrido en el fuego de Navalmoralejo.

Nivel 1

En este caso, su evolución es previsible y puede afectar gravemente a bienes forestales, y levemente a la población. En el nivel de emergencia 1, además de los medios y recursos incorporados en el nivel 0, se podrán incorporar medios de otras comunidades autónomas y medios extraordinarios del Estado, explican desde INFOCAM.

Nivel 2

Uno o varios incendios forestales pueden "afectar gravemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, exigiendo la adopción inmediata de medidas de protección y socorro". En el nivel 2, puede ser necesario "incorporar medios extraordinarios del Estado, o puedan comportar situaciones que deriven hacia el interés nacional".

Nivel 3

Es una situación de emergencia en la que se considera que está en riesgo el interés nacional. En este caso, la declaración corresponde al Ministerio del Interior, a propuesta de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios de cada comunidad autónoma. El nivel tres es de riesgo extremo porque supone una amenaza para las personas y los bienes materiales.