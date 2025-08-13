Incendios en Toledo: levantado el confinamiento en todos los municipios afectados y se reabren carreteras

La evolución favorable de los incendios que mantenían a primera hora de este miércoles a varios municipios toledanos confinados o desalojados ha permitido que se levanten las medidas preventivas para Navalmoralejo, La Estrella y Calera y Chozas.

El incendio declarado este lunes en Navalmoralejo (Toledo), que mantenía a varias poblaciones confinadas y desalojadas, ha pasado a nivel 0, por lo que se ha levantado el confinamiento de los municipios de La Estrella (Toledo) y los vecinos de Navalmoralejo ya pueden volver a sus casas.

Según ha informado en redes sociales el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (Infocam) se ha reabierto ya el tráfico de las vías cortadas por este incendio, que ha arrasado más de 3.000 hectáreas entre Castilla-La Mancha y Extremadura, la mayoría en Cáceres.

La carretera CM-4101 continúa cerrada al tráfico

Debido a la afección del humo se ordenó el desalojo de alrededor de 120 personas de Navalmoralejo, que fue rodeado por las llamas, y se recomendó el confinamiento preventivo de las localidades de La Estrella (Toledo) y Villar de Pedrosa (Cáceres).

Este incendio ha movilizado desde el lunes a 89 medios, una veintena de ellos aéreos y a 432 personas, incluidos efectivos de la Unidad Militar de Emergencias.

También se levantan las medidas de confinamiento para el municipio toledano de Calera y Chozas, donde se pidió en la noche de este martes a los vecinos que se quedaran en sus casas por un incendio que todavía sigue en nivel 2. El Plan Infocam ha informado también de que se reabre el tráfico en la carretera CM-4101, aunque permanece cortada la carretera CM-4130. En la zona trabajan nueve medios terrestres y 40 efectivos.