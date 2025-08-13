Los jóvenes manchegos no pueden emanciparse: deben destinar más del 70% del sueldo a vivienda

La emancipación en España sigue en mínimos históricos. Solo el 15,2% de los jóvenes de entre 16 y 29 años viven fuera del hogar familiar. Sin embargo, tienen que dedicar el 92% de su sueldo si quieren establecerse en solitario, pagando alquileres con precios máximos históricos, según los últimos datos del Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud.

Además de los bajos salarios o el desempleo, la principal causa se encuentra en el encarecimiento de los inmuebles, ya sea en régimen de alquiler o de compra, alertan desde RUGE, la organización juvenil de UGT.

La secretaria general de RUGE-UGT, Belén Guirao, hizo hincapié el precio de la vivienda en alquiler en la Castilla-La Mancha se ha encarecido un 64,4% y un 33,6%. “Aunque ambos valores están por debajo de la media nacional, las personas jóvenes de manchegas deben destinar un porcentaje de sus salarios netos inasumible para poder emanciparse: un 77,3% para vivir de alquiler y un 70,1% para una hipoteca”.

También denunció la "ineficacia" de medidas como el Bono Alquiler Joven. "En Castilla-La Mancha solo 10.808 jóvenes —de los 416.315 que hay entre los 18 y 35 años— lo han solicitado y solo se han resuelto 3.360, esto es, un 0,8% de la población joven de la región".

“En los últimos años, las posibilidades de emancipación de las personas jóvenes se han visto fuertemente condicionadas como consecuencia del aumento desorbitado de los precios de la vivienda. Y es que la burbuja de precios causa que la mayoría de los jóvenes deban dedicar su salario casi por completo al pago del alquiler”, recalcó Guirao en rueda de prensa.

Compartir una habitación también se ha convertido en un reto imposible para los jóvenes / El Periódico

Los jóvenes tampoco pueden ahorrar: un 26% menos que en 2020

En España, desde 2020 los ahorros de la población joven "se han recortado un 26%, de tal manera que si quiere dar la entrada para una vivienda debe ahorrar durante cuatro años y medio su salario íntegro". El alquiler es una opción también complicada, recalcó. A nivel nacional, con un alquiler medio que está en los 968 euros, "debería destinar un 92% de su salario, un 36,2% si opta por compartir piso y alquilar solo una habitación".

"No podemos esperar la autorregulación de un negocio que saca beneficio de la promoción de viviendas ilegales, viviendas sin cédula de habitabilidad o viviendas que no están registradas como pisos de alquiler turístico", matizó la secretaria general de RUGE.

Madrid y Cataluña, las dos regiones con las tasas de emancipación más altas

El informe también refleja que Madrid y Cataluña presentaban a finales de 2024 las tasas de emancipación más altas (17,9% y 17,6%), mientras que Castilla-La Mancha (10,6%) y Andalucía (12%) registraban las más bajas. Respecto a los salarios, un joven madrileño ganaba de media 17.563 euros al año, frente a los 11.793 euros en Canarias.

En todo caso, los datos del informe reflejan que el salario mediano de la juventud asalariada creció un 11% interanual, situándose en 14.046,52 euros anuales, mientras que la tasa de paro descendió hasta el 19,1%, su mínimo en un segundo semestre desde antes de la Gran Recesión.

"Estas mejoras no fueron suficientes para facilitar la emancipación, debido a las dificultades persistentes -y cada vez más intensas- en el acceso a la vivienda", recalcó el CJE. También advierte de que "la imagen de una juventud pasiva, que ni estudia ni trabaja, es sencillamente falsa", ya que menos del 3% de las personas jóvenes están en esa situación, frente a un 35,5% que compaginan trabajo y estudios.