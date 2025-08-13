En Directo

EVOLUCIÓN FAVORABLE

Incendios en Toledo, en directo: se levanta el confinamiento en los municipios afectados y se reabren carreteras

Última hora de los incendios en España, en directo | Incendios en Ourense, Zamora, Zahara de los Atunes, Toledo, Tres Cantos, Las Médulas y Asturias

Los incendios de Toledo, en imágenes: más de 3.000 hectáreas calcinadas en plena ola de calor

Los incendios de Toledo, en imágenes: más de 3.000 hectáreas calcinadas en plena ola de calor

Ver galería

Los incendios de Toledo, en imágenes: más de 3.000 hectáreas calcinadas en plena ola de calor / EFE | Ismael Herrero

Rafa Sardiña

Rafa Sardiña

Toledo

Los incendios forestales en la provincia de Toledo, provocados por las altas temperaturas que está sufriendo el país, han mejorado su situación. En las últimas horas, las autoridades han informado que se ha levantado el confinamiento en los municipios afectados: La Estrella, Navalmoralejo y Calera y Chozas. Los servicios de emergencia continían trabajando sobre el terreno para garantizar la extinción de los incendios, que ha calcinado —solo en el fuego de Navalmoralejo— más de 3.000 hectáreas.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Incendio de Tres Cantos (Madrid), en directo: las llamas obligan a desalojar dos urbanizaciones mientras el fuego sigue avanzando
  2. El Castillo de Soto de Viñuelas y el King's College sufren las consecuencias del incendio en Tres Cantos
  3. El incendio en Tres Cantos deja dos heridos, decenas de evacuados y 27 caballos calcinados en una finca: 'No pudimos hacer nada. El fuego llegó rapidísimo
  4. Continúa la preocupación por las mascotas en el incendio de Tres Cantos: los animales de Burrolandia se salvan del fuego
  5. El incendio en Tres Cantos amenaza viviendas y deja un hombre con quemaduras en el 98% del cuerpo
  6. Una colilla mal apagada desata un incendio en el parking de Xanadú y calcina diez vehículos: 'No me dio tiempo a arrancar mi coche
  7. Mapa del perímetro del incendio en Tres Cantos (Madrid): estas son las hectáreas quemadas y zonas afectadas
  8. El largo camino hacia una vida digna: 'Vivir en la calle es un sistema de supervivencia continua

Muere una mujer en el incendio de su domicilio en Barcelona

Muere una mujer en el incendio de su domicilio en Barcelona

Incendios en Toledo, en directo: se levanta el confinamiento en los municipios afectados y se reabren carreteras

Incendios en Toledo, en directo: se levanta el confinamiento en los municipios afectados y se reabren carreteras

Controlado el incendio de Tres Cantos tras una noche más tranquila de lo previsto

Controlado el incendio de Tres Cantos tras una noche más tranquila de lo previsto

El índice de referencia del INE para la subida de los alquileres escala al 2,15% en julio

El índice de referencia del INE para la subida de los alquileres escala al 2,15% en julio

Ni un café se le escapará a Hacienda: el sistema con el que lo controlará todo a partir de 2026

Ni un café se le escapará a Hacienda: el sistema con el que lo controlará todo a partir de 2026

La ola de calor no cesa este jueves en Madrid y la AEMET cambia su pronóstico

La ola de calor no cesa este jueves en Madrid y la AEMET cambia su pronóstico

El Castillo de Soto de Viñuelas y el King's College hacen balance del incendio en Tres Cantos: "Milagroso es poco"

El Castillo de Soto de Viñuelas y el King's College hacen balance del incendio en Tres Cantos: "Milagroso es poco"

Aagesen cifra en 14 los incendios activos en 7 comunidades autónomas y apunta al origen intencionado de varios por su "virulencia"

Aagesen cifra en 14 los incendios activos en 7 comunidades autónomas y apunta al origen intencionado de varios por su "virulencia"