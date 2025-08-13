Incendios en Toledo, en directo: se levanta el confinamiento en los municipios afectados y se reabren carreteras

Más incendios en Castilla-La Mancha: dos fuegos afectan a Ciudad Real y Guadalajara

En la tarde de este martes se han declarado otros dos incendios en Castilla-La Mancha. El primero de ellos en el término municipal de Anchuras (Ciudad Real) —en la entidad menor Gamonoso—, que se ha declarado a las 16.36 horas.

El fuego ha sido detectado por una llamada particular y han trabajado en la lucha contra las llamas un total de 27 medios --ocho aéreos y 19 terrestres-- y 72 personas, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Junta. El otro de los incendios se ha declarado en el Término Municipal de Semillas (Guadalajara) a las 18.06 horas, quedando controlado sobre las 20.20 horas. En la lucha contra las llamas han trabajado en este incendio hasta 11 medios —tres de ellos aéreos y ocho terrestres—, además de 46 personas.