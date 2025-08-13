En Directo
EVOLUCIÓN FAVORABLE
Incendios en Toledo, en directo: se levanta el confinamiento en los municipios afectados y se reabren carreteras
Última hora de los incendios en España, en directo | Incendios en Ourense, Zamora, Zahara de los Atunes, Toledo, Tres Cantos, Las Médulas y Asturias
Los incendios forestales en la provincia de Toledo, provocados por las altas temperaturas que está sufriendo el país, han mejorado su situación. En las últimas horas, las autoridades han informado que se ha levantado el confinamiento en los municipios afectados: La Estrella, Navalmoralejo y Calera y Chozas. Los servicios de emergencia continían trabajando sobre el terreno para garantizar la extinción de los incendios, que ha calcinado —solo en el fuego de Navalmoralejo— más de 3.000 hectáreas.
Más incendios en Castilla-La Mancha: dos fuegos afectan a Ciudad Real y Guadalajara
En la tarde de este martes se han declarado otros dos incendios en Castilla-La Mancha. El primero de ellos en el término municipal de Anchuras (Ciudad Real) —en la entidad menor Gamonoso—, que se ha declarado a las 16.36 horas.
El fuego ha sido detectado por una llamada particular y han trabajado en la lucha contra las llamas un total de 27 medios --ocho aéreos y 19 terrestres-- y 72 personas, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Junta. El otro de los incendios se ha declarado en el Término Municipal de Semillas (Guadalajara) a las 18.06 horas, quedando controlado sobre las 20.20 horas. En la lucha contra las llamas han trabajado en este incendio hasta 11 medios —tres de ellos aéreos y ocho terrestres—, además de 46 personas.
Continúan las labores de extinción de los incendios de Navalmoralejo y Calera y Chozas
El incendio en Navalmoralejo, que ha afectado a la provincia de Cáceres, ha movilizado desde el lunes a 89 medios, una veintena de ellos aéreos y a 432 personas, incluidos efectivos de la Unidad Militar de Emergencias.
En las últimas horas también se han levantado las medidas de confinamiento para el municipio toledano de Calera y Chozas, donde se pidió en la noche de este martes a los vecinos que se quedaran en sus casas por un incendio que todavía sigue en nivel 2. Está reabierto el tráfico en la carretera CM-4101, aunque permanece cortada la carretera CM-4130. En la zona trabajan nueve medios terrestres y 40 efectivos.
García-Page traslada al Rey en conversación telefónica que el incendio de Navalmoralejo
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha conversado telefónicamente con el rey Felipe VI tras el interés del monarca por la situación de los incendios activos en la comunidad autónoma. La llamada del jefe del Estado se producía a las 21.50 horas, mostrando su preocupación por los seis incendios activos que presenta la comunidad autónoma.
En la conversación, el presidente autonómico ha tenido la oportunidad de transmitirle el descenso de nivel de los trabajos de extinción del fuego de Navalmoralejo, el que más preocupaba. En todo caso, continúan las labores de extinción una vez se han retirado los medios aéreos. En concreto, según informa el Plan Infocam, se mantienen 149 efectivos en una veintena de medios terrestres, que seguirán luchando contra el fuego a lo largo de toda esta jornada. El fuego originado en la localidad toledana ha pasado a terreno extremeño y ha afectado a poco más de 3.000 hectáreas.
Calor, lluvias y tormentas ponen de nuevo en alerta a Toledo en plena oleada de incendios
Un total de 42 provincias, entre ellas Toledo, tienen avisos activos para este miércoles por altas temperaturas, precipitaciones y tormentas, con temperaturas máximas que llegarán a los 42ºC, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La situación meteorológica puede complicar la extinción de los incendios que continúan activos en la provincia: Navalmorejo y Calera y Chozas.
El incendio de Calera y Chozas (Toledo) baja a nivel 1 y siguen las labores de extinción
El incendio forestal declarado este martes en el municipio toledano de Calera y Chozas desciende a situación operativa nivel 1, según ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam). Los trabajos para sofocar las llamas continúan en la zona, con medios terrestres y efectivos coordinados para garantizar la seguridad y evitar reactivaciones.
Desconfinados Navalmoralejo y La Estrella (Toledo) por el incendio, que pasa a nivel 0
La evolución favorable de los incendios que mantenían a primera hora de este miércoles a varios municipios toledanos confinados o desalojados ha permitido que se levanten las medidas preventivas para Navalmoralejo, La Estrella y Calera y Chozas.
El incendio declarado este lunes en Navalmoralejo (Toledo), que mantenía a varias poblaciones confinadas y desalojadas, ha pasado a nivel 0, por lo que se ha levantado el confinamiento de los municipios de La Estrella (Toledo) y los vecinos de Navalmoralejo ya pueden volver a sus casas.
