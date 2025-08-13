NIVEL 2 DE ALERTA
Incendio en Calera y Chozas (Toledo): se levanta el confinamiento, aunque una carretera sigue cortada
El fuego comenzó este martes en este municipio toledano, ubicado en la comarca de Talavera de la Reina, en una zona de arbolado cercana a una finca de ganado
El incendio en Navalmorejo (Toledo) obliga a confinar a una localidad extremeña: "La situación puede complicarse por la tarde"
Última hora de los incendios en España, en directo | Incendios en Ourense, Zamora, Zahara de los Atunes, Toledo, Tres Cantos, Las Médulas y Asturias
El incendio en Calera y Chozas (Toledo) se mantiene en el nivel 2 de alerta. Se declaró este martes en este municipio toledano, ubicado en la comarca de Talavera de la Reina, en una zona de arbolado cercana a una finca de ganado. Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 y del Plan de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam), ha mejorado su situación y las autoridades han levantado el confinamiento de la localidad, donde viven 4.700 personas. También se ha reabierto al tráfico la carretera CM-4101.
Sin embargo, la CM-4130 continúa cerrada en ambos sentidos debido a la proximidad del fuego. En la zona trabajan 9 medios terrestres y 40 efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam), bajo la coordinación del Gobierno regional.
Como ha indicado en redes sociales Adif, también se ha interrumpido la circulación entre Talavera de la Reina y Oropesa de Toledo (línea Madrid-Cáceres) por este incendio, y se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.
- Incendio de Tres Cantos (Madrid), en directo: las llamas obligan a desalojar dos urbanizaciones mientras el fuego sigue avanzando
- El Castillo de Soto de Viñuelas y el King's College sufren las consecuencias del incendio en Tres Cantos
- El incendio en Tres Cantos deja dos heridos, decenas de evacuados y 27 caballos calcinados en una finca: 'No pudimos hacer nada. El fuego llegó rapidísimo
- Continúa la preocupación por las mascotas en el incendio de Tres Cantos: los animales de Burrolandia se salvan del fuego
- El incendio en Tres Cantos amenaza viviendas y deja un hombre con quemaduras en el 98% del cuerpo
- Una colilla mal apagada desata un incendio en el parking de Xanadú y calcina diez vehículos: 'No me dio tiempo a arrancar mi coche
- Mapa del perímetro del incendio en Tres Cantos (Madrid): estas son las hectáreas quemadas y zonas afectadas
- El largo camino hacia una vida digna: 'Vivir en la calle es un sistema de supervivencia continua