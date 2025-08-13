Incendio en Calera y Chozas (Toledo): se levanta el confinamiento, aunque una carretera sigue cortada

El incendio en Calera y Chozas (Toledo) se mantiene en el nivel 2 de alerta. Se declaró este martes en este municipio toledano, ubicado en la comarca de Talavera de la Reina, en una zona de arbolado cercana a una finca de ganado. Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 y del Plan de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam), ha mejorado su situación y las autoridades han levantado el confinamiento de la localidad, donde viven 4.700 personas. También se ha reabierto al tráfico la carretera CM-4101.

Sin embargo, la CM-4130 continúa cerrada en ambos sentidos debido a la proximidad del fuego. En la zona trabajan 9 medios terrestres y 40 efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam), bajo la coordinación del Gobierno regional.

Como ha indicado en redes sociales Adif, también se ha interrumpido la circulación entre Talavera de la Reina y Oropesa de Toledo (línea Madrid-Cáceres) por este incendio, y se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.