PREMIOS
Dos aceites de Toledo elegidos entre los mejores del mundo en un prestigioso concurso internacional
Los aceites de oliva de Toledo se sitúan en la élite mundial tras ser reconocidos por su alta calidad
El aceite de oliva virgen extra es el máximo exponente de la cocina mediterránea. En nuestro país, la mayor parte de la producción de concentra en Andalucía —especialmente en Jaén, convirtiéndose en la principal productora del mundo de variedad picual— aunque también destacan otras provincias como Córdoba, Málaga o Almería.
Fuera de Andalucía, Extremadura también destaca por sus variedades arbequinas, manzanilla cacereña u hojiblanca en las comarcas del sur de Badajoz. Pero Toledo no se queda atrás. En la provincia se produce bastante aceite de oliva en zonas como La Jara, La Mancha toledana y Los Montes de Toledo, que cuenta con Denominación de Origen Protegida, y que acaba de ser galardonada en el prestigioso concurso World Best Healthy EVOOO Contest (WBHEC) 2024/2025.
Dos aceites toledanos, entre los mejores del mundo
Este certamen selecciona los aceites de oliva virgen extra más saludables y de mayor calidad de todo el mundo. Y en esta edición, el primer premio ha recaído en Cornicabra Tesoro de Guarrazar, de la Cooperativa Tesoro de Guarrazar (Guadamur, Toledo) y en segundo premio para Eco Cornicabra DOP Montes de Toledo, de Aceites García de la Cruz (Madridejos, Toledo).
La DOP Montes de Toledo se caracteriza por su densidad en boca, sabor afrutado y aromático, con notas de amargo y picante. Su color, dependiendo de la época de recolección y de la situación geográfica dentro de la provincia, varía entre el amarillo dorado y el verde intenso.
En la élite mundial de los más saludables
En 2021, tres aceites de la DOP Montes de Toledo se situaron entre los diez mejores del mundo por su "excelente" composición saludable: García de la Cruz, Cooperativa Tesoro de Guarrazar y Finca La Pontezuela. Unos 10.000 olivicultores están acogidos a la Denominación de Origen Protegida, con más de 35.000 hectáreas en 128 municipios, que también se extienden a Ciudad Real.
La DOP se obtuvo en el año 2000, a pesar de que el cultivo del olivo en esta zona empezó hace más de 2.500 años. La Fundación Consejo Regulador de la DOP Montes de Toledo, que fue constituida en 1998, es el organismo encargado de certificar, proteger y promocionar estos aceites que son reconocidos internacionalmente.
- Incendio de Tres Cantos (Madrid), en directo: las llamas obligan a desalojar dos urbanizaciones mientras el fuego sigue avanzando
- Grave incendio en Tres Cantos deja dos heridos, decenas de evacuados y 27 caballos calcinados en una finca
- El incendio en Tres Cantos amenaza viviendas y deja un hombre con quemaduras en el 98% del cuerpo
- El largo camino hacia una vida digna: 'Vivir en la calle es un sistema de supervivencia continua
- Estos son los 10 pueblos de Toledo que han participado en el 'Grand Prix del verano' de TVE
- El Castillo de Viñuelas y el King's College sufren las consecuencias del incendio en Tres Cantos
- Estas son las zonas de la Comunidad de Madrid con mayor riesgo de incendio forestal, según Emergencias
- Los hermanos que pusieron a Villaconejos en el mapa mundial del aceite de oliva