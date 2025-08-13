Dos aceites de Toledo elegidos entre los mejores del mundo en un prestigioso concurso internacional

El aceite de oliva virgen extra es el máximo exponente de la cocina mediterránea. En nuestro país, la mayor parte de la producción de concentra en Andalucía —especialmente en Jaén, convirtiéndose en la principal productora del mundo de variedad picual— aunque también destacan otras provincias como Córdoba, Málaga o Almería.

Fuera de Andalucía, Extremadura también destaca por sus variedades arbequinas, manzanilla cacereña u hojiblanca en las comarcas del sur de Badajoz. Pero Toledo no se queda atrás. En la provincia se produce bastante aceite de oliva en zonas como La Jara, La Mancha toledana y Los Montes de Toledo, que cuenta con Denominación de Origen Protegida, y que acaba de ser galardonada en el prestigioso concurso World Best Healthy EVOOO Contest (WBHEC) 2024/2025.

DOP Montes de Toledo, premiado en un prestigioso concurso internacional por ser saludables / DOP

Dos aceites toledanos, entre los mejores del mundo

Este certamen selecciona los aceites de oliva virgen extra más saludables y de mayor calidad de todo el mundo. Y en esta edición, el primer premio ha recaído en Cornicabra Tesoro de Guarrazar, de la Cooperativa Tesoro de Guarrazar (Guadamur, Toledo) y en segundo premio para Eco Cornicabra DOP Montes de Toledo, de Aceites García de la Cruz (Madridejos, Toledo).

La DOP Montes de Toledo se caracteriza por su densidad en boca, sabor afrutado y aromático, con notas de amargo y picante. Su color, dependiendo de la época de recolección y de la situación geográfica dentro de la provincia, varía entre el amarillo dorado y el verde intenso.

En la élite mundial de los más saludables

En 2021, tres aceites de la DOP Montes de Toledo se situaron entre los diez mejores del mundo por su "excelente" composición saludable: García de la Cruz, Cooperativa Tesoro de Guarrazar y Finca La Pontezuela. Unos 10.000 olivicultores están acogidos a la Denominación de Origen Protegida, con más de 35.000 hectáreas en 128 municipios, que también se extienden a Ciudad Real.

La DOP se obtuvo en el año 2000, a pesar de que el cultivo del olivo en esta zona empezó hace más de 2.500 años. La Fundación Consejo Regulador de la DOP Montes de Toledo, que fue constituida en 1998, es el organismo encargado de certificar, proteger y promocionar estos aceites que son reconocidos internacionalmente.