El incendio en Navalmorejo (Toledo) obliga a confinar a una localidad extremeña: "La situación puede complicarse por la tarde"

España sufre numerosos incendios activos en plena ola de calor, donde muchas localidades superarán los 40 grados. En el fuego de Navalmorejo, en la provincia de Toledo, ya se han calcinado 3.250 hectáreas, de las cuales 800 corresponden a Castilla-La Mancha, y el resto —el 75 por ciento— a Extremadura. Según ha explicado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, la noche ha sido "muy complicado" y se ha tenido que confinar al municipio cacereño de Villar del Pedroso.

A pesar de iniciarse en la provincia toledana, a las 20,30 horas de lunes el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura declaró el nivel 1 y las 21,21 horas se declaró la situación operativa 1 del Infocaex, de modo que se viene trabajando de manera "absolutamente coordinada" entre Castilla-La Mancha y Extremadura en un mando único.

Esta mañana se encuentran en la zona 12 medios aéreos, y asimismo está participando en las tareas de extinción efectivo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), tras Castilla-La Mancha el nivel 2. En Villar del Pedroso —con una población de poco más de 500 habitantes—, donde el fuego "bordeó" la localidad de manera que "hubo que confinar a los vecinos". Entre la población no ha habido que lamentar incidencias "más allá de algún ataque de ansiedad".

Hasta el momento, han sido evacuados de sus hogares cuatro vecinos de Villar del Pedroso, así como siete de Navalmoralejo, por lo que en total han sido once las personas que han pasado la noche fuera de sus casas. Actualmente, hay humo en la población de Villar del Pedroso y por tanto se mantienen confinados en sus domicilios a los vecinos a la espera de esa evolución del incendio.

Pendientes de la evolución del incendio en Navalmorejo, en la provincia de Toledo, que ya ha quemado más de 3.000 hectáreas / Infocam

Pendientes de la evolución del incendio

El 50% del perímetro está estabilizado y trabajan los efectivos en seguir progresando para seguir estabilizando los frentes en una situación que esta mañana está siendo "favorable" para las tareas de extinción, si bien ha mostrado su preocupación de cara a las próximas horas. El consejero extremeño ha avanzado que a partir de las 15:30 horas Extremadura va a sufrir "episodios de tormenta seca con caída de rayos", no solo en este incendio en concreto, sino en toda la comunidad.

Los efectivos del Infoex y Protección Civil trabajan en este momento bajo situación de "prealerta" puesto que "podríamos sufrir más episodios de incendio en toda Extremadura", ha advertido. "Máxima precaución en el día de hoy", ha señalado Bautista, quien ha pedido a la población que preste atención a las redes sociales del 112 y a los medios de comunicación para conocer de primera mano la evolución de este y otros incendios que puedan producirse.

"Hay que estar atentos a la información que se vaya dando, porque se puede suceder algún episodio de tormenta seca que pueda complicar la situación", ha recalcado.