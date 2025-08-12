REGIDOR SOCIALISTA DESDE 1983
¿Por qué el alcalde de Noblejas (Toledo) ha decidido ponerse en huelga de hambre ininterrumpida?
El alcalde de Noblejas explica en el comunicado que desde 2011 han obtenido "un atronador silencio, que deja bien a las claras el desprecio más absoluto a la localidad"
El alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez, ha decidido iniciar una huelga de hambre ininterrumpida en señal de protesta para la reclamar la construcción del Instituto de Educación Secundaria en el municipio, que tiene una población de 3.952, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
"Sin más llímite que el que mi fortaleza física me permita y hasta que se sienten las bases para una solución positiva, irreversible y definitiva a un problema que, la Junta de Comunidadess nunca debió generarnos", señala el regidor en una carta dirigida al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
El alcalde de Noblejas explica en el comunicado que desde 2011 han obtenido "un atronador silencio, que deja bien a las claras el desprecio más absoluto a la localidad, a sus gentes, a los partidos políticos y los concejales que han representado a su pueblo y que en este asunto hicieron gala de una elegante unanimidad, y también a mi persona".
"Con bastante rabia e indignación, debo añadir, pues solo durante cuatro años esta situación es imputable al Gobierno del PP de Cospedal, mientras que el resto —cerca de 10 años— lo ha sido bajo los distintos gobiernos que has presidido", recalca dirigiendose al presidente castellanomanchego.
"Satisfecho si supone la finalización prematura de mi vida"
El alcalde socialista subraya que "sobre tu conciencia recaerá y en tu responsabilidad sitúo, cualquier resultado trágico que esta medida que ahora te anuncio, me pueda acarrear". También destaca que "quizá puedas sentirte aliviado, e incluso satisfecho, si la conclusión de esta protesta supone la finalización prematura de mi vida...no sería sino la constatación de una vergonzante mentalidad miserable, tal y como algunos socialistas creemos ver en ti".
Jiménez Crespo, de 76 años y alcalde desde 1983, asegura "que esta carta será remitida a todas y cada una de las agrupaciones socialistas de nuestro país, empezando por Ferraz; a todos y cada uno de los partidos políticos; a cada parte de la estructura administrativa política del Estado (desde la Casa del Rey, hasta la última pedanía, concejo, o parroquia de España); hasta el último medio de comunicación nacional, regional, provincial, o local... para que todo el mundo identifique a “Page”, con sectarismo, rencor, traición, y mentiras".
El regidor de Noblejas deja claro que "siempre he verbalizado que, solo tengo tres clases de enemigos: los que no quieren a Noblejas, los que no quieren a Noblejas, y los que no quieren a Noblejas". Pero que "Page es enemigo de Noblejas".
- Incendio de Tres Cantos (Madrid), en directo: las llamas obligan a desalojar dos urbanizaciones mientras el fuego sigue avanzando
- El incendio en Tres Cantos amenaza viviendas y deja un hombre con quemaduras en el 98% del cuerpo
- Grave incendio en Tres Cantos deja dos heridos, decenas de evacuados y 27 caballos calcinados en una finca
- El largo camino hacia una vida digna: 'Vivir en la calle es un sistema de supervivencia continua
- Estos son los 10 pueblos de Toledo que han participado en el 'Grand Prix del verano' de TVE
- Estas son las zonas de la Comunidad de Madrid con mayor riesgo de incendio forestal, según Emergencias
- Los hermanos que pusieron a Villaconejos en el mapa mundial del aceite de oliva
- La Comunidad de Madrid supera por primera vez los 200.000 usuarios del sistema de dependencia