¿Por qué el alcalde de Noblejas (Toledo) ha decidido ponerse en huelga de hambre ininterrumpida?

El alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez, ha decidido iniciar una huelga de hambre ininterrumpida en señal de protesta para la reclamar la construcción del Instituto de Educación Secundaria en el municipio, que tiene una población de 3.952, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

"Sin más llímite que el que mi fortaleza física me permita y hasta que se sienten las bases para una solución positiva, irreversible y definitiva a un problema que, la Junta de Comunidadess nunca debió generarnos", señala el regidor en una carta dirigida al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

El alcalde de Noblejas explica en el comunicado que desde 2011 han obtenido "un atronador silencio, que deja bien a las claras el desprecio más absoluto a la localidad, a sus gentes, a los partidos políticos y los concejales que han representado a su pueblo y que en este asunto hicieron gala de una elegante unanimidad, y también a mi persona".

"Con bastante rabia e indignación, debo añadir, pues solo durante cuatro años esta situación es imputable al Gobierno del PP de Cospedal, mientras que el resto —cerca de 10 años— lo ha sido bajo los distintos gobiernos que has presidido", recalca dirigiendose al presidente castellanomanchego.

"Satisfecho si supone la finalización prematura de mi vida"

El alcalde socialista subraya que "sobre tu conciencia recaerá y en tu responsabilidad sitúo, cualquier resultado trágico que esta medida que ahora te anuncio, me pueda acarrear". También destaca que "quizá puedas sentirte aliviado, e incluso satisfecho, si la conclusión de esta protesta supone la finalización prematura de mi vida...no sería sino la constatación de una vergonzante mentalidad miserable, tal y como algunos socialistas creemos ver en ti".

Jiménez Crespo, de 76 años y alcalde desde 1983, asegura "que esta carta será remitida a todas y cada una de las agrupaciones socialistas de nuestro país, empezando por Ferraz; a todos y cada uno de los partidos políticos; a cada parte de la estructura administrativa política del Estado (desde la Casa del Rey, hasta la última pedanía, concejo, o parroquia de España); hasta el último medio de comunicación nacional, regional, provincial, o local... para que todo el mundo identifique a “Page”, con sectarismo, rencor, traición, y mentiras".

El regidor de Noblejas deja claro que "siempre he verbalizado que, solo tengo tres clases de enemigos: los que no quieren a Noblejas, los que no quieren a Noblejas, y los que no quieren a Noblejas". Pero que "Page es enemigo de Noblejas".