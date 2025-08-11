Cortes de tráfico en el barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo por obras en la red de abastecimiento de agua

Con motivo de las obras de mejora en la red pública de abastecimiento de agua y alcantarillado que se están realizando en toda la ciudad de Toledo, en las próximas semanas se prevén cortes de tráfico puntuales en las siguientes zonas del barrio de Santa María de Benquerencia:

Días 11,12 y 13 de agosto: las obras se centrarán en la Avenida río Guadarrama en el tramo comprendido entre la calle río Mesa y la Avenida río Boladiez (en el lateral de números impares). Estos días, las líneas de autobuses urbanos 62 y 94, circularán por las calles aledañas bordeando las obras y anulándose dos paradas de la Avenida río Guadarrama.

Días 14,18 y 19 de agosto: las obras afectarán al lateral de los números pares de la Avenida río Guadarrama, entre río Boladiez y Río Mesa.

Días 20,21 y 22 de agosto: el corte de tráfico se realizará a la altura del número 36 de la Avenida río Boladiez, desviándose el tráfico por la vía de estacionamiento.

Días 25, 26 y 27 de agosto, se corta a tráfico la Avda. Boladiez sentido Cascajoso a la altura de la glorieta con Avda. Guadarrama.

Días 18 y 29 de agosto, finalmente, el corte de tráfico afectará a la Avda, Río Boladiez, a la altura del número 37, sentido Toledo centro.

Cada día, al finalizar los trabajos, la zona de obras quedará señalizada convenientemente y se habilitará la circulación de vehículos en uno de los dos carriles. Así mismo, durante la ejecución de las obras se permitirá el acceso a los residentes.