Estos son los 10 pueblos de Toledo que han participado en el 'Grand Prix del verano' de TVE

'El Grand Prix del verano' de TVE vive este lunes, 11 de agosto, su primera semifinal. Los cuatro pueblos que lucharán por pasar a la gran final son Herencia (Ciudad Real), que está en lo más alto de la clasificación con 32 puntos, San Sebastián de La Gomera (Santa Cruz de Tenerife), Cubas de la Sagra (Madrid) y Urduliz (Vizcaya), que están empatados con 28 puntos. La gran final de la 17ª temporada del programa, presentado por Ramón García y acompañado por Lala Chus, Ángela Fernández y Wilbur, se celebrará el próximo 25 de agosto a las 21:45 horas.

Este año, diez pueblos se han enfrentado en cinco programas clasificatorios. Y los cuatro mejores han conseguido clasificarse para competir en las dos semifinales para conseguir una plaza en la Gran Final de este verano.

Aunque en esta edición no ha participado ningún municipio de la provincia de Toledo, en los casi 20 años que se ha emitido el concurso, diez pueblos han tenido la oportunidad concursar y llevar su nombre a la pequeña pantalla nacional. Oropesa, a 117 kilómetros de la capital, fue la primera localidad toledana en competir en La 1 de Televisión Española.

Oropesa participó en 1995

El primer año que se emitió 'El Grand Prix' fue en 1995 —que se emitió ininterrumpidamente hasta 2005— y en esa primera edición concursó Oropesa, que tiene poco más de 2.500 habitantes, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La periodista María Teresa Campos fue la encargada de amadrinar al municipio, que no consiguió pasar a las semifinales al caer derrotado por sus contrincantes, como Losar de la Vera (Cáceres), Alpedrete, en la Comunidad de Madrid, o Pazos de Borbén (Pontevedra).

Imagen de archivo de 'El Grand Prix' de TVE en 2005 / RTVE

Illescas en 1996

La segunda edición del programa, que se retransmitió en el verano de 1996, contó con la participación de Illescas. Con más de 30.000 habitantes, se ubica en la comarca de La Sagra, de la cual es su capital. Este municipio es conocido, entre otras cosas, por ser el epicentro culinario de Pepe Rodríguez, el jurado de 'Masterchef' tiene en su pueblo natal su restaurante: El Bohío.

Apadrinados por Pedro Ruiz, presentador de radio y televisión, los vecinos de Illescas que participaron en ‘El Grand Prix’ no lograron llevar a su localidad a lo más alto de la tabla. No consiguieron clasificarse para las semifinales en esta edición, cuyo pueblo ganador fue Guijuelo (Salamanca).

Cobeja concursó en 1997

Por tercer año consecutivo, un pueblo de Toledo participó en el concurso, presentado por Ramón García y acompañado por Mar Regueras. Cobeja, que tiene una población de 2.668 habitantes, estuvo comandado por Andoni Ferreño.

El presentador de televisión, que condujo el 'Telecupón' de Telecinco entre 1990 y 1991, consiguió que el municipio lograra la máxima puntuación para clasificarse para las semifinales, que se disputó con Benassal (Castellón). Finalmente, Murchante, en Navarra, se alzó como el pueblo ganador de 'El Grand Prix' 1997.

Almorox en 1998

La deportista española Coral Bistuer fue la encargada de apadrinar a este pueblo de la provincia de Toledo, que llegó al plató de 'El Grand Prix' de TVE con la ilusión de avanzar en las fases del concurso. No obstante, se quedó a las puertas de las semifinales. Tordera (Barcelona) se impuso en la competición frente a otros municipios y quedó en la primera posición de la clasificación, en la que participaron 24 pueblos.

Gerindote: 2001

Tuvimos que esperar tres años y entrar en el nuevo milenio para ver participar en la televisión a un pueblo toledano. Gerindote lo hizo en el año 2001, todavía presentado por Ramón García, pero acompañado en esa ocasión por Julia Alfaro. Con Norma Duval al frente (equipo amarillo), el municipio consiguió llegar a la gran final, lo que supuso una gran expectación. En el otro lado, Nuevo Baztán (equipo azul) apadrinado por Fernando Romay, quienes lograron finalmente ser superiores y alzarse como ganadores de la séptima temporada.

Ramón García, presentador de 'El Grand Prix' de Televisión Española en 2004, durante la prueba de la patata caliente / RTVE

Cabezamesada participó en 'El Grand Prix' 2004

Con tan solo 332 habitantes —de acuerdo al INE—, Cabezamesada concursó en la décima edición del concurso, que ya se convirtió en ese momento en todo un clásico del verano, el programa del abuelo y el niño, como reza en su famosa sintonía. Alejandra Prat fue la encargada de ayudar a los vecinos participantes a avanzar en las pruebas físicas y de habilidad. Pero no fue posible.

Villaluenga de la Sagra: 2007

Tres años más tarde, otro pueblo de Toledo se coló en las televisiones de los españoles, que ya pasó a emitirse en FORTA, la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos. Gervasio Deferr fue el padrino de la participación de Villaluenga de la Sagra. No pasó a las semifinales.

Montesclaros llegó en 2008

La decimotercera edición, que también se emitió en las televisiones autonómicas —con Bertín Osborne y Natalia—, contó con Montesclaros, comandados por el presentador Alonso Caparrós. En esta temporada también participaron otros pueblos como San Mateo (Castellón), Abanilla (Murcia) o Espera (Cádiz). Tampoco se clasificó para las semifinales del concurso.

Belvís de la Jara: 2009

Emitido en el verano de 2009, Belvís de la Jara estuvo apadrinado por Patricia Betancort, presentadora de televisión —que estuvo al frente de CMT Noticias entre 2007 y 2008—. El pueblo ganador del Grand Prix en 2009 fue Renedo de Esgueva, de la provincia de Valladolid, que venció a El Viso del Alcor (Sevilla).

Programa de 'El Grand Prix' de TVE en 2023 / RTVE

Yepes participó en la versión renovada de 2023

Catorce años después, 'El Grand Prix' volvió a Televisión Española. Ramón García regresó como presentador del programa, producido por EuroTV Producciones, esta vez acompañado por Michelle Calvó y Cristinini.

En la semifinal, Yepes (5.541 habitantes) se enfrentó a Alfacar (Granada), aunque finalmente fue el pueblo granadino quien logró pasar a la gran final y alzarse con el premio.