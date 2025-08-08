HASTA EL 17 DE AGOSTO

Así será el bus gratis y nocturno que te lleva directo a la feria de agosto de Toledo

Ponen en marcha un servicio especial de autobuses con motivo de la Feria y Fiestas de agosto 2025, que incluye la gratuidad del billete en todas las líneas

Autobús gratuito en las Ferias y Fiestas 2025 de Toledo

Autobús gratuito en las Ferias y Fiestas 2025 de Toledo / EPE

Rafa Sardiña

Rafa Sardiña

Toledo

El Ayuntamiento de Toledo y la empresa concesionaria del transporte público UNAUTO, ponen en marcha un servicio especial de autobuses con motivo de la Feria y Fiestas de agosto 2025, que incluye la gratuidad del billete en todas las líneas, el 15 de agosto desde las 06:00 horas hasta las 15:00 horas, con motivo de la festividad de la Virgen del Sagrario. Además, se reforzarán las líneas 1 y 61 para facilitar a los toledanos el acceso al Casco Histórico. 

Desde este viernes 8 de agosto, día en el que se inauguran las carpas del recinto ferial, habrá un servicio especial de autobuses urbanos a La Peraleda con salidas desde Zocodover y Santa María de Benquerencia.

Así, hoy viernes 8 de agosto, el sábado 9, el jueves 14, el viernes 15 y el sábado 16 habrá autobuses cada hora desde Zocodover hasta La Peraleda con salida a las 21:30 horas, siendo el último servicio de regreso a las 05:30 horas. Esos mismos días también habrá servicio especial cada hora desde las 21:00 horas con salida desde Santa María de Benquerencia, y siendo el último servicio de regreso desde el recinto ferial a las 05:30 horas.

También habrá servicio especial el miércoles 13 de agosto entre las 21:30 horas y la 01:00 horas entre Zocodover y La Peraleda; y desde las 21:00 horas hasta la 01:00 horas entre Santa María de Benquerencia y La Peraleda. Por último, el domingo 17 de agosto, el servicio especial al recinto ferial se prestará desde ambos puntos hasta las 02:00 horas

El objetivo de esta medida, tal y como ha señalado el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, es facilitar a los toledanos el acceso al recinto ferial, fomentando el uso del transporte público y garantizando unas fiestas seguras.

240 agentes velarán por la seguridad durante la Feria y Fiestas de agosto Toledo

El dispositivo especial de seguridad estará formado por 240 agentes, de los cuales 140 son agentes de Policía Local y 100 del Cuerpo Nacional de Policía. A ellos se sumarán 14 efectivos del Cuerpo de Bomberos, 70 voluntarios de Protección Civil con sus vehículos de apoyo y Cruz Roja en función de las necesidades.

El alcalde, Carlos Velázquez, ha destacado la colaboración institucional y la coordinación de los diferentes cuerpos de seguridad para velar que las fiestas transcurran sin incidentes.    

En esta reunión en la que han participado representantes del Cuerpo de Bomberos, de Protección Civil, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y el coordinador de emergencias del Ayuntamiento de Toledo, Valentín del Hierro,  también se han valorado las diferentes medidas a tomar para combatir las altas temperaturas previstas para estas fechas y mitigar así los efectos del calor.

