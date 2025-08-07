El parque temático Puy du Fou busca bailarines en Toledo: así puedes apuntarte al casting

Puy du Fou es un parque único en el mundo, que cada vez atrae a más visitantes por sus espectáculos y es un orgullo para todos los toledanos, ya que está ubicado en la ciudad de Toledo. Y ahora, para todos aquellos que han soñado o sueñan con trabajar en él, tienen una oportunidad de oro, puesto que buscan trabajadores para diferentes áreas.

El parque temático Puy du Fou busca bailarines y acróbatas: fechas para presentar las candidaturas

Así lo han anunciado en sus redes sociales: buscan bailarines y acróbatas con talento, energía y pasión para formar parte de los grandiosos espectáculos del parque temático.

Y para poder formar parte de la selección, se deben enviar los currículums a rhespana@puydufou.com con el asunto 'Casting 20 agosto' antes del 18 de agosto: ¡Que no se te agote el tiempo!

Puy du Fou: qué es, sus precios, horarios...

Puy du Fou España es un parque temático histórico ubicado en las inmediaciones de Toledo (CM40 salida 13, 45004 Toledo), donde la historia de España cobra vida a través de espectáculos diurnos ambientados en distintas épocas —como El Tambor de la Libertad, El Último Cantar, A Pluma y Espada, Cetrería de Reyes, Allende la Mar Océana o El Misterio de Sorbaces— y un espectáculo nocturno de primer nivel, El Sueño de Toledo, que narra 1.500 años de historia con más de 200 actores en escena.

El parque también cuenta con poblados históricos recreados con talleres, zonas de restauración y ambientación arquitectónica del Arrabal medieval, la Puebla Real o el campamento andalusí.

Durante este mes de agosto, el parque abre a partir de las 12:00 horas adaptándose al calor estival, con numerosas zonas de sombra, fuentes y nebulizadores para mayor comodidad.

Las entradas se pueden comprar online con antelación: el acceso diurno al parque cuesta desde unos 28 euros para adultos, 23 euros para niños de 3 a 13 años, y los menores de 3 años entran gratis. La entrada solo para el espectáculo nocturno “El Sueño de Toledo” empieza en 30 euros, y el paquete combinado (parque + noche) desde aproximadamente 52 euros por persona.