¿Qué hace un barco de la Diputación de Toledo varado en Galicia? Ahora quieren venderlo

Lo que pudo ser y nunca fue. Esta es la frase que define al barco que adquirió la Diputación de Toledo allá por 2015 (por 344.850 euros) y que desde 2017 está varado en Ribadeo (Galicia), lo que supone un coste anual de 4.000 euros. El barco lo compró el equipo de Gobierno del Partido Popular (liderado por aquel entonces por Arturo García Tizón) para fomentar las visitas al yacimiento de Ciudad de Vascos, pero la realidad es que nunca se llegó a usar, porque el río Huso no es navegable según la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Y ahora, una década después, el equipo de Gobierno de la Diputación de Toledo está trabajando en intentar darle una salida económica a este barco, después de varios intentos fallidos de venta. Así lo describió recientemente la presidenta de la institución, Concepción Cedillo, "hemos puesto a trabajar a los técnicos porque el año pasado, si recuerdan, hubo una propuesta para poder llegar a un acuerdo de venta del barco, pero a día de hoy no se ha concretado".

En 2024 "casi" se vende el barco por 160.000 euros

En octubre de 2024 el vicepresidente de la Diputación, Joaquín Romero, anunció que la venta estaba muy cerca de cerrarse, afirmando que "solo queda que la empresa gallega que lo ha comprado realice el pago de los 160.000 euros". Y desde luego que no era cuestión menor. De hecho, ese pago jamás se acabó completando.

Y después de que esa operación no llegase a buen puerto, ahora muestran cierta preocupación ya que "no sabemos en qué estado se encuentra actualmente el barco. Nos hemos ido basando en ofertas anteriores, pero no hay una tasación actual y por ello mismo la hemos pedido, para conocer su valor real y actual", ha explicado la presidenta de la Diputación.

Desde 2017 se han celebrado un total de diez subastas

Desde 2017 se han organizado hasta diez subastas para tratar de vender el barco, pero ninguna ha tenido éxito. Con capacidad para 60 personas, el barco permanece inmovilizado en Ribadeo (Lugo), lo que ha supuesto un coste anual de alrededor de 4.000 euros para la Diputación de Toledo. Y desde el equipo de Gobierno esperan poder deshacerse de él más pronto que tarde, pero no a cualquier precio. O sí, veremos.