Irene Sánchez-Escribano, así es la vida de una atleta de élite estando embarazada

Irene Sánchez-Escribano es una de las grandes referencias del deporte toledano. La atleta ha ganado varios campeonatos de España y ha participado en los Juegos Olímpicos de París, Mundiales y Europeos. Sin embargo, como ella misma afirma, el objetivo más grande y bonito de su vida llegará este agosto: será madre por primera vez.

Irene anunció el embarazo en sus redes sociales el pasado 14 de febrero: "Este bichito es la razón de mi ausencia en competición esta temporada", declaró.

No obstante, pese a decir adiós a las pistas en 2025, tenía claro que era el momento ideal para dar a luz: "Era nuestra intención. Había hecho un año muy bueno y lo tenía en la cabeza. Después de los Juegos Olímpicos y el debut en medio maratón era un buen momento", explica a La CRónica de Toledo.

No ha dejado de hacer deporte durante el embarazo

La atleta está "tranquila" para afrontar su regreso a la competición porque ha visto a "muchas rivales que han sido madres y han vuelto a buen nivel". Pese a ello, Irene nunca ha dejado de entrenar: "Sabía que iba a ser un año diferente y mi intención siempre fue estar lo más activa posible".

A falta de un mes y medio para el parto, realiza ejercicio entre cinco y seis días a la semana durante una o dos horas: "Ahora principalmente entreno en la piscina porque hace mucho calor. Pero cuando estoy activa me encuentro bien y ágil. No pretendo parar salvo que en los últimos días esté como una vaca", bromea.

Y pese a que Sánchez-Escribano no se quiere marcar ninguna fecha específica para su vuelta porque respetará la cuarentena y los consejos de los especialistas, tiene entre ceja y ceja el verano de 2026, momento en el que se disputará el Europeo: "Iré viendo semana a semana y esperaré a que me den el OK, pero me gustaría competir en esa fecha".

Aunque donde no duda es en señalar su sueño por cumplir: "Participar en los Juegos de Los Ángeles y que mi niña me esté apoyando".

París 2024, su mejor momento deportivo

Los Juegos de París fueron, posiblemente, el momento más especial de su carrera. Irene quedó 11ª, rompió su marca personal con un crono de 9:10.43 y acarició el récord de España en la final de los 3.000 metros obstáculos. Un premio que supo a gloria después de la lesión que le impidió ir a Tokio: "Fue traumático. Me lesioné 10 días antes de viajar", recuerda.

Eso sí, afirma que lo mejor está por llegar: "Todavía puedo mejorar y quiero volver a intentarlo".

"Los primeros meses corría 90 kilómetros a la semana"

Una vez confirmado el embarazo, Irene, tras contactar con especialistas y hablar con su entrenador y preparador físico, realizó una prueba de esfuerzo para ver cómo cambiaron sus valores fisiológicos. Al principio hacía 90 kilómetros a la semana, aunque, debido a las altas temperaturas, ya ha dejado de correr.

Actualmente, ejecuta ejercicios de fuerza y resistencia y entrena tanto en la piscina como en la elíptica. Pero siempre escuchando a su cuerpo y sabiendo cuál es el límite.