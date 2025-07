El damasquinado, un arte que todos debemos proteger en Toledo

Es el arte que da renombre a Toledo. El damasquinado, esa técnica artesanal que durante siglos ha sido emblema de la capital, vive hoy una etapa crítica. La tradición, que combina paciencia, destreza y metales preciosos, atraviesa una profunda precariedad y busca consolidarse legalmente como Bien de Interés Cultural (BIC), un paso fundamental para proteger y valorar este patrimonio único. Actualmente, la iniciativa está en fase de alegaciones para su declaración definitiva, un reconocimiento que podría garantizar el futuro de este oficio en la ciudad.

En las calles del Casco Histórico, el damasquinado artesanal lucha por sobrevivir frente a la creciente invasión de las copias industriales, mucho más baratas—hasta tres veces menos—. Ambas conviven en las tiendas, pese a que las piezas industriales ocupan el 70% de las vitrinas frente al 30% artesanales.

Piezas de damasquinado en una tienda del Casco Histórico de Toledo / María Saiz

Con alrededor de 10 damasquinadores artesanales toledanos, “la situación es delicada. Muchos talleres han tenido que echar el cierre porque no podían sostenerse”, lamenta Óscar Martín Garrido, uno de los pocos maestros artesanos que aún persiste en la ciudad. “Este oficio es parte fundamental de la identidad de Toledo y sin embargo no recibe el cuidado que merece”.

Desde los años 70, con la crisis del petróleo y la aparición del damasquinado industrial, está en declive

El declive del damasquinado comenzó en los años 70, cuando la industrialización del oficio y la crisis del petróleo provocaron una caída brutal de la demanda del producto artesanal. Muchos talleres tuvieron que cerrar y parte de estos damasquinadores tuvieron que buscarse un futuro laboral, convirtiéndose muchos en celadores.

Varias décadas de declive que, junto a los estragos causados en los comercios a causa de la COVID-19, han hecho que la transmisión del oficio de maestro a aprendiz se haya ido perdiendo.

Marcos Esteban Mateo, con 26 años, representa la esperanza generacional. Aprendió el oficio de su padre, José Antonio Esteban, quien lleva cerca de 40 años dedicado al damasquinado. “La pandemia fue un golpe duro, pero seguimos trabajando con la certeza de que cada pieza que hacemos es única, fruto de muchas horas de dedicación”, explica Marcos. Sin embargo, tanto él, como su padre reconocen que la competencia con los productos industriales es feroz y que la supervivencia del oficio requiere reconocimiento y apoyo institucional.

José Antonio y Marcos Esteban en su taller en el número 3 de la calle Barrio Rey / María Saiz

Todos coinciden en lo mismo: no están en contra del damasquinado industrial, pero sí que piden la certificación de la autenticidad del damasquinado artesanal.

La exposición 'El Fascinante arte del damasquinado': una vía para mostrar la historia de esta artesanía milenaria

En esa línea, desde 2020 la Fundación del Damasquinado de Toledo trabaja para promover el valor cultural de este arte. Uno de sus hitos ha sido la organización de la exposición ‘El fascinante arte del damasquinado: entre Eibar y Toledo’, con 167 piezas únicas, que ha atraído tanto a toledanos como a turistas y ha sido prorrogada hasta septiembre. Luis Peñalver, comisario de la exposición y también hijo de damasquinador, recuerda que “el damasquinado no es solo historia, sino un arte vivo que sigue latiendo, aunque con dificultades”.

Reloj de Mariano San Félix en la exposicón 'El Fascinante Damasquinado de Toledo' / María Saiz

Una pasión que mantienen aquellos quienes han ejercido el oficio toda la vida. Como Mariano San Félix, maestro damasquinador con más de 70 años de experiencia que no falla a su cita con la exposición todos los martes. Mariano a sus 87 años lleva el oficio en la sangre, tiene expuesto un reloj y cada semana se acerca una mañana para darle cuerda.

Un obstáculo importante para la continuidad del oficio es la falta de formación sólida para futuras generaciones. Aunque se han impartido cursos esporádicos organizados por el ayuntamiento, estos no permiten la continuidad necesaria para formar profesionales que puedan dedicarse plenamente al damasquinado. "Sin una formación estable y continua, el relevo generacional es prácticamente imposible", advierte Óscar.

Una opinión que también comparten Luis Peñalver y la familia Esteban, que, en el caso de que estos cursos salieran al menos una o dos personas con cualidades para el oficio, podrían desarrollarse para poder dedicarse a ello profesionalmente.

Piezas de la exposición 'El fascinante arte del damasquinado: entre Eibar y Toledo" / María Saiz

La declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) se presenta como una oportunidad crucial. Actualmente, el expediente está en fase de alegaciones y, si no hay oposición, el damasquinado podría conseguir la distinción frente al industrial y con los beneficios que conllevaría. “Este reconocimiento no solo protegerá la técnica, sino que también incentivará su práctica y promoción, dándole un respaldo institucional que hoy no tiene”, apunta José Antonio Esteban.

En los pocos talleres que aún resisten, el leve golpear del buril sobre el metal resuena como un susurro de una Toledo que no quiere perder su brillo. “Pedimos apoyo, porque esto no es solo un trabajo, es cultura, identidad, historia viva”, concluye José Antonio. Un llamado para que el damasquinado, ese arte que hizo brillar a Toledo, no se apague definitivamente.