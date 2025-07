La Churrería Santo Tomé: 89 años dando buen olor y mejor sabor a las mañanas de Toledo

Desde 1936, el número 27 de la calle Santo Tomé ha olido a fritura y azúcar. Allí, la churrería Santo Tomé lleva 89 años marcando el ritmo de las mañanas toledanas, con el crujido del churro recién hecho y el saludo de la familia Gómez tras el mostrador.

Isabel es la tercera generación de una saga que comenzó en plena Guerra Civil, cuando sus abuelos lo dejaron todo en Menasalbas y compraron lo que ha sido desde entonces toda su vida: el complejo con el negocio y la casa familiar.

Juan, su fundador, lo vendió todo para mudarse a Toledo en 1936

Eran los primeros meses de la Guerra Civil, cuando Juan Gómez decidió mudarse a Toledo. Él, junto a su mujer, vendieron todo lo que tenían en Menasalbas, donde residían, para trasladarse a la capital. Allí, compraron el complejo de lo que hoy en día es la churrería y la casa familiar, donde reside la mujer de Perfecto, hijo del matrimonio. Este, junto a sus hermanas y padres, vivió toda su vida en esta casa.

Juan Gómez, fundador de la Churrería Santo Tomé, junto a su mujer y sus tre hijos, el varón: Perfecto Gómez / Cedida

Ni el contexto, ni las condiciones eran las idóneas para abrir un negocio. Sin embargo, Juan lo apostó todo por la churrería. En pleno casco histórico, estaba ubicada muy cerca de un cuartel. Por ello, Isabel recuerda una de las anécdotas que le contó su abuelo, y es que los militares eran uno de sus principales clientes en los primeros años del negocio.

Todo artesanal, mantienen la receta de siempre

“Mi abuelo Juan empezó con carbón, ahora usamos butano, pero la ‘olla’ es la misma desde los años 70, un bidón de hierro forrado de barro. Aquí todo sigue igual” cuenta Isabel. De su padre, Perfecto Gómez, heredó el oficio y la pasión. Él dejó la Escuela de Artes cuando su padre cayó enfermo a los 54 años para ponerse al frente del negocio, como único hijo de la familia, ya que eran dos hermanas y un varón.

Montaje imágenes antiguas de la familia Gómez / EPE

Hoy Isabel Gómez, nieta de Juan, hija de Perfecto, es quien mantiene viva la llama. Lleva 19 años al frente, aunque lleva toda la vida dentro: “Me he criado aquí, esto es parte de mí”. Una rutina que sigue día a día. Isabel comienza su jornada todos los días a las 5:00 de la mañana para hacer la masa de los churros. Mientras que abre sus puertas a las 6:30 horas para los más madrugadores. En torno a las 12:00 horas cierra. Así es de martes a domingo, incluidos los festivos.

Isabel, con 60 años, no piensa jubilarse aún, pero ya sabe que cuando lo haga, cerrará la persiana. “Ni mi hija ni mi sobrina se quedarán con el negocio. Solo hemos trabajado familiares, y así seguirá hasta el final”.

Clientes de todo el mundo, desde Japón o Arabia, hacen cola. “Saben que hay que esperar... pero no les importa. Me dicen que sitios así ya no existen”. Y puede que tengan razón.