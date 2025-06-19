Sigue en directo el Corpus Christi 2026 de Toledo, la procesión con más de 600 años de historia

El Corpus de Toledo lleva celebrándose más de seis siglos, coronándose como la fiesta más antigua de España. Entre las capitales de provincia y las ciudades más habitadas del país, no hay ninguna celebración regional que naciera antes de 1418, primer año que la procesión del Corpus Christi salió a las calles. Este dato confirma que la ciudad manchega tiene una de las festividades más especiales, emblemáticas y simbólicas de la cultura nacional.

Aunque la Custodia empezó a procesionar en 1418, lo cierto es que el origen del Corpus de Toledo es anterior a esa fecha. En declaraciones a la CRónica de Toledo, el historiador y miembro de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, Juan Estanislao López Gómez, explicó que el primer documento en el que aparece la festividad data del 1333, pero que hay indicios que apuntan a que las primeras celebraciones fueron en 1280, manteniéndose como la más antigua de España.

La Custodia sale de la Catedral de Toledo - Archivo / 13TV

El origen del Corpus Christi se remonta al siglo XIII, cuando el papa Urbano IV instituyó oficialmente la celebración. Desde entonces la ciudad ha mantenido viva esta tradición, organizando cada año una espectacular programación de actos en la que lo más importante es la procesión que saca en andas una custodia de oro del siglo XVI, obra del orfebre Enrique de Arfe, considerada una joya del Renacimiento español.

A las 11 horas comienza la procesión

A las 10:00 horas tendrá lugar la Santa Misa en la solemnidad del Corpus Christi en rito hispano-mozárabe, presidida por el arzobispo Francisco Cerro, primado de España. A las 11:00 horas comenzará la procesión del Corpus con la Custodia de Arfe, con salida desde la Catedral Primada, Puerta Llana.

El itinerario del recorrido será: Puerta Llana de la Catedral, Plaza del Ayuntamiento, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Zocodover, Cuesta Carlos V, Plaza Mayor y regreso por Sixto Ramón Parro.

Debido a las altas temperaturas —la AEMET prevé que ronden grados— el Ayuntamiento de Toledo tiene previsto repartir alrededor de 9.000 botellas de agua en la procesión del Corpus. En concreto, se han instalado cuatro puntos de reparto de agua, ubicados en la Plaza del Ayuntamiento, en la Plaza de Zocodover, en la Plaza de San Vicente y El Salvador.

Junto a la Custodia desfilarán cerca de 200 niños toledanos de Primera Comunión. “Es un día muy especial, está todo Toledo mirándote”, recordaba Oliver a La CRónica de Toledo. Él, junto a Adriana y Valeria representarán a la parroquia de San José Obrero, del barrio del Polígono.

Durante estos días, Toledo se convierte en "la capital de la flor y en la ciudad más bonita del mundo". Así lo ha denominado el alcalde, Carlos Velázquez, que ha destacado el esfuerzo y la dedicación de los profesionales floristas que, un año más, transforman las calles del Casco Histórico con motivo del Corpus Christi.

Para esta edición se han instalado cerca de mil plantas, entre geranios, petunias y lavanda aromática, además de más de 40.000 tallos de flor y abundante ornamentación vegetal.