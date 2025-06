Paula Jurado, la nota más alta de la PAU en Castilla-La Mancha: "Quiero montar mi empresa de robótica e IA"

Rozando la excelencia con un 13,975 sobre 14, Paula Jurado Muñoz ha logrado la mejor nota de la PAU en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Y una semana más tarde después de haber realizado los exámenes, ha contado a la Crónica de Toledo sus sentimientos, qué le ha parecido este nuevo modelo, los consejos para aquellos alumnos que se examinan en la extraordinaria (30 de junio y 1, 2 de julio de 2025) e incluso sus objetivos laborales.

"Sigo muy emocionada. Salí con muy buenas sensaciones, pero no me esperaba una nota tan alta", afirma.

Las claves para su éxito, que con consejos para los alumnos que van a la convocatoria extraordinaria

Para ella, la clave de su éxito han sido "las ganas que tenía. Estaba muy cansada pero a la vez con mucha fuerza de voluntad. Y el sacrificio. He tenido que decir que no a muchos planes con familiares y amigos, pero ahora, por fin, llega la libertad", expresa.

Y sus consejos para los alumnos que irán a la extraordinaria... "lo más importante es ser organizado. Que se hagan un horario y lo lleven todo al día. Y también que le pongan ganas y sepan canalizar los nervios. No es para tanto", explica la alumna de la UCLM.

Un consejo para el examen en sí es que lean bien los enunciados. Ha sido uno de los problemas en la convocatoria ordinaria Paula Jurado

Para ella, el examen más complicado ha sido Lengua y el más fácil Matemáticas, "pero por gustos personales"

Paula nos cuenta que le resultó más complicado de la cuenta el examen de Lengua, "pero porque no se me da tan bien" y más fácil el de Matemáticas "porque esta asignatura me encanta".

Y sobre el cambio de modelo con respecto al año pasado, en el que ya no se puede elegir entre dos tipos de exámenes, la alumna explica que "me parece buena idea. Antes te podías dejar medio temario y ahora está mucho más enfocado a la práctica, con ejercicios dirigidos más a la vida real, a lo cotidiano. Es un modelo más complicado pero más eficaz".

Y con respecto al modelo de estudio, nos cuenta que "algo que yo mejoraría es que este enfoque más práctico esté aplicado desde que entramos en primero de bachillerato, no solo al final".

"Quiero especializarme en la ingeniería robótica y creo que la IA va a tener un peso muy importante en la sociedad"

La alumna con un 13,975 sobre 14 ha elegido para estudiar Ingeniería Electrónica Industrial y Automática en Ciudad Real y quiere especializarse en el sector de la robótica.

"Quiero montar una empresa, lo tengo muy claro. Y va a estar relacionada con la robótica y la inteligencia artificial (IA). Y la IA creo que va a acabar dominando nuestras vidas en todos los ámbitos, sobre todo en la medicina y en relación al tratamiento de diferentes enfermedades", concluye la futura ingeniera.

Los resultados por campus en UCLM: Toledo, el segundo con más aprobados

Un total de 8.256 estudiantes de los 8.570 que se presentaron a la fase obligatoria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en el distrito universitario de Castilla-La Mancha superaron con éxito los exámenes, lo que representa un 96,34 %. Según ha informado el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, la cifra de suspensos fue de 314, mientras que 22 estudiantes no se presentaron.

En cuanto a los resultados por campus, en Albacete, aprobaron 1.903 estudiantes, lo que supone un 95,58 % de los presentados, con 88 suspensos. En Ciudad Real, el 96,45 % de los estudiantes superaron las pruebas, es decir, 2.363 aprobados y 87 suspensos.

Campus de Toledo: hasta 19 grados y dobles grados se pueden estudiar en él / UCLM

En Cuenca, el porcentaje de aprobados fue del 96,67 %, con 813 estudiantes que aprobaron y 28 que suspendieron. En Toledo, un total de 2.446 alumnos aprobaron, lo que representa un 96,64 % de los presentados, mientras que 85 estudiantes no superaron la prueba. Finalmente, en Talavera de la Reina, el 96,57 % de los estudiantes aprobó, con 731 aprobados y 26 suspensos.

Este año, la Prueba de Acceso a la Universidad, anteriormente conocida como EvAU y aún popularmente llamada Selectividad, registró un récord histórico de matrículas en la UCLM, con un total de 9.551 estudiantes preuniversitarios. Las pruebas se llevaron a cabo con normalidad en 33 tribunales repartidos entre instalaciones de la Universidad regional e institutos de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.