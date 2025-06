El ‘nuevo’ Manolo el del Bombo se llama Curro y es de Toledo: “Continúo con su legado, pero no sustituyo a nadie”

Este jueves, a las 21:00 horas, España y Francia juegan un partido muy especial por diversos motivos: el primero, por la posibilidad de que la selección alcance su tercera final consecutiva de la Nations League; el segundo, por ser un duelo clave entre Lamine Yamal, Dembélé o Mbappé para alzarse con el Balón de Oro y, en tercer lugar, por ser el primer encuentro del combinado nacional tras el fallecimiento de su aficionado más fiel: Manolo el del Bombo.

El seguidor más conocido de la selección española falleció el pasado 1 de mayo a los 76 años. Y ahora, el encargado de mantener su legado será un toledano: Juan José Abascal, conocido popularmente como Curro.

El nuevo bombo de España atiende a la Crónica de Toledo desde Barajas, antes de coger un vuelo para presenciar el España-Francia, que se disputará en el Mercedes-Benz Arena de Stuttgart (Alemania).

Estudió Periodismo con Ana Pastor o Sonsoles Ónega

Curro estudió Periodismo en el CEU y compartió promoción con Ana Pastor o Sonsoles Ónega. De hecho, durante aquellos años, también coincidió en la facultad con Elsa Pataky: “Tomábamos café a diario”, recuerda.

Tras ejercer un tiempo como periodista, decidió dejarlo para centrarse en la hostelería: “Es lo que mejor se me da. Me viene de familia. Próximamente abriré una terraza de verano cerca de la Fábrica de armas”, afirma.

La pasión por el fútbol le viene desde pequeño. Su abuelo era muy futbolero y, pese a ser del Atlético de Madrid, siempre ha sentido más devoción por la selección.

El primer partido que presenció fue un Países Bajos-España celebrado en Rotterdam en 2002, aunque no sería hasta la Eurocopa de 2012 cuando se convirtió en un fijo de las gradas: “Desde entonces no he parado. Voy a casi todos los partidos”, declara.

A partir de ese momento, Curro ha vivido numerosas aventuras, como realizar 3.500 kilómetros en moto para ir a la Eurocopa de Francia (2016) o viajar al Mundial de Brasil (2014) un año y ocho meses antes de disputarse: “Visité toda América. Desde Tijuana hasta Buenos Aires. Hacía autostop y me gasté 8.000 €”, recuerda.

Empezó a tocar el bombo en el Mundial de Qatar

Curro comenzó a tocar el bombo en Qatar. Manolo no pudo ir y, como estaban en la misma peña, el toledano cogió el testigo: “Al principio fue difícil. El bombo pesa 8,5 kg y yo era completamente arrítmico, pero a la gente le gustó. A base de practicar he ido mejorando. Llevar el ritmo es lo más difícil”, explica.

Curro, durante un partido de la selección española / Cedida

No obstante, Curro no se cataloga como el sucesor de Manolo: “Él fue mítico y yo continúo con su legado, pero no sustituyo a nadie. Simplemente, el nuevo bombo de la selección se llama Curro el del Bombo o Curro y su Bombo”, comenta.

La final de la Eurocopa frente a Inglaterra, su partido más especial

Y aunque ha estado presente en alrededor de unos 100 partidos de la selección, no duda en elegir cuál ha sido el más especial: la final de la Eurocopa de 2024 por tocar “mano a mano con Manolo”.

Sin embargo, pese a la victoria, aquel torneo fue el más agridulce para Curro. Su madre falleció durante la competición y, tras viajar a Toledo para despedirse de ella, regresó a Berlín para ver la final: “Ella quería que estuviera allí. Yo no tenía entrada, pero desde el cielo consiguió una y que ganáramos el partido”, manifiesta.

Curro, quien tiene a Kiko Narváez como su jugador favorito de la historia de la selección, es muy optimista de cara al partido frente a Francia. El toledano sueña con ver alzar otra competición a los de Luis de La Fuente: “Ganaremos 3-2. Nos lo llevamos seguro”.