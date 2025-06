“Más fácil de lo que esperábamos”: así se ha vivido el primer examen de la PAU 2025 en Toledo

A las puertas de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el Campus de Toledo, el nerviosismo y la expectación se mezclan con el alivio de quienes acaban de salir del primer examen de la PAU 2025. Este martes ha comenzado las Prueba de Acceso a la Universidad, y miles de estudiantes se han enfrentado ya a las primeras materias con muchas horas de estudio a cuestas.

Entre los cambios principales destaca la penalización máxima por faltas de ortografía, que será de 2 puntos de máximo para Lengua Castellana y Literatura II y lenguas cooficiales; 1,5 puntos máximo para el examen de lengua extranjera, y de 1 punto para el resto de materias. Después de cinco años con el 'modelo pandemia' en el que el alumnado tenía más opción para elegir e incluso podía descartar materia, el diseño de la nueva PAU se hace más exigente al incluir al menos un 20 % de preguntas prácticas.

María Sánchez y Andrea Rodríguez, IES Peñas Negras de Mora

María y Andrea, han sido de las primeras en salir del examen de Lengua y Literatura, que ha comenzado a las 9:35 horas, con un leve retraso de cinco minutos debido al tiempo que se ha tardado en nombrar a todos los alumnos que debían acudir al aula correspondiente.

Ambas coinciden en que la prueba "nos ha parecido muy fácil", en gran parte gracias a la preparación recibida durante los dos últimos años. “Llevamos dos años haciendo el mismo tipo de examen; la estrategia de preparación de nuestro profesor ha hecho que nos resulte muy sencillo”, explican. El texto que les ha tocado analizar ha sido un fragmento de un ensayo de Irene Vallejo publicado en 2020.

Primer examen de Selectividad en Toledo con los nuevos cambios / B.M.

Yaiza Aguado, IES Universidad Laboral de Toledo

Para Yaiza, era la asignatura que más había preparado, y eso se ha notado en el resultado: “me ha salido redondo”, asegura con una sonrisa.

Aun así, reconoce que hubo una parte especialmente desafiante: el comentario literario. La elección entre Unamuno o Lorca no fue fácil. “Lorca me encanta, pero no encontraba ningún símbolo literario en el texto”, explica. Finalmente, optó por el texto de Unamuno, San Manuel Bueno, mártir, con el que se sintió más segura para desarrollar su análisis.

Carla Agudo, Colegio Nrta. Sra de los Infantes

Mientras repasa mentalmente lo que le espera esta tarde, Carla se muestra serena. “Soy una persona que sufre de mucha ansiedad y, sin embargo, he venido tranquila. Con la conciencia tranquila de que ya no podía hacer más”, confiesa. Para ella, el examen de Lengua ha sido accesible destacando que: “Se han portado muy bien comparado con otros años. Ha sido un examen fácil, y no solo para mí, es lo que dicen todos”.

Aunque no ha tenido tiempo de preparar Inglés, que se examina a las 11:45, confía en que saldrá bien. La asignatura que más le preocupa es Física, que tiene programada para la tarde. Aun así, lanza un mensaje positivo a los estudiantes del próximo curso: “No es para tanto y vamos más preparados de lo que creemos”.