Marina Simón, la mejor nota de la EvAU 2024 en Castilla-La Mancha: sus consejos antes de la PAU más difícil

Marina no tiene dudas: "Hay asignaturas como matemáticas en las que no es recomendable dejar de estudiar una parte del temario, por aquello de que podías elegir y descartar preguntas que no hubieses estudiado suficiente. Pero en las asignaturas más teóricas ayudaba bastante tener el chaleco salvavidas de poder dejarte algo sin estudiar, y así distribuir mejor los tiempos del sprint final. Por esa razón, bajo mi punta de vista, el nuevo modelo obliga a estudiar más temario y dificulta un poco este examen".