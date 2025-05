Toledo instala la primera comunidad energética del mundo en una ciudad patrimonio

Toledo da un paso más hacia la sostenibilidad al convertirse en la primera Ciudad Patrimonio de la Humanidad con una Comunidad Energética. Según explica su alcalde, Carlos Velázquez, "no solo beneficia al medioambiente, ya que se trata de una energía limpia, también a los bolsillos de los toledanos residentes en el Casco Histórico".

Y como al tratarse de Patrimonio de la Humanidad, no pueden instalarse placas solares en viviendas o negocios, es la única solución para contar con una fuente de energía renovable y sostenible.

Como cuenta a este periódico José Manuel López, gerente de la EMV, "esta próxima semana comenzarán a instalarse los paneles solares". Se ubicarán en dos puntos de la ciudad: en la pista de patinaje de la Escuela de Gimnasia y en la piscina del Salto del Caballo, que se encuentran a apenas dos kilómetros del centro histórico.

Esta Comunidad Energética cuenta con 65 miembros, lo que supone un total de 70 suministros eléctricos desglosados en 5 empresas; 8 conventos; 1 comunidad de vecinos y 56 familias particulares, aunque había más de 140 interesados en formar parte de este proyecto pionero: suministrar energía limpia a un casco que es Patrimonio de la Humanidad.

Hace tan solo 14 meses que se puso en marcha de la OTC, que depende de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, y durante este tiempo, se han atendido todas las dudas y consultas de aquellos vecinos que se han interesado por la Comunidad Energética.

Según especifica López, el Ayuntamiento de Toledo cede las instalaciones municipales para la colocación de las placas solares, pero son los interesados quienes tienen que sufragar el coste de su puesta en marcha. Sin embargo, es un "30% más barato que si lo hicieron por su cuenta".

Para formar parte de la Comunidad Energética es necesario ingresar la cuota de inscripción y aceptar los estatutos, que se aprobaron el año pasado. Si hubiese beneficios en algún momento, irán a fines ambientales y sociales.

El Casco Histórico vive una revolución

Además de la Comunidad Energética, que conseguirá que muchos vecinos y comerciantes ahorren en la factura de la luz, el consistorio toledano ha puesto en funcionamiento otras medidas "para facilitar la vida de los residentes".

Una de ellas es la eliminación del bolseo, que aún no ha terminado. "Ya está funcionando en más de cien calles del Casco donde antes se apilaban las bolsas de basura, y ahora se recogen ordenadamente en contenedores", recalca el alcalde.

¿Qué es una comunidad energética? Está formada por vecinos, empresas y autoridades locales que participan activamente en la Comunidad Energética. Los beneficios obtenidos pueden destinarse al ahorro económico de los miembros, como ocurrirá próximamente con los residentes del Casco Histórico que se han adherido, así como al desarrollo social del entorno. Los beneficios de la Comunidad Energética incluyen ahorro para el consumidor final y un mayor uso de energías renovables. Los socios generan y consumen su propia energía limpia. Una de las principales ventajas es el menor coste de inversión, ya que la compra e instalación de las placas fotovoltaicas resulta más económica que si los vecinos lo hicieran de forma individual, fuera de la Comunidad Energética. También se fortalecen los lazos de la comunidad.

¿Cómo llega la energía hasta todas las casas?

En la instalación hay un contador de generación que vierte energía a la red eléctrica. La energía renovable llega a las casas a través de la red eléctrica, pero eso no significa que todo lo que consumas provenga directamente de lo que has generado.

Lo que ocurre es que la energía que produces se vierte a la red, y luego se calcula qué parte de tu consumo total corresponde a energía renovable. Este funcionamiento es igual que con cualquier planta de energía fotovoltaica conectada a la red.

No ha empezado y ya hay 37 vecinos en lista de espera

Además, hay una lista de espera de 37 demandantes, "por lo que se solicitará una nueva cubierta para atender esta demanda".

Según señala a La CRónica de Toledo, José Manuel López, gerente de EMV, ya se está estudiando "dónde se instalarán las nuevas placas fotovoltaicas para los vecinos que se han inscrito y están interesados en la Comunidad Energética del Casco Histórico de Toledo".

¿Cómo apuntarse? El pasado 17 de enero se cerró el plazo de inscripción a través de la página web toledosostenible.com, inscripción que requería el pago de una cuota inicial. En febrero, se llevó a cabo la solicitud y reserva del porcentaje de producción de la instalación: un máximo de 5 kW, en tramos de 0,5 kW, para personas físicas.

¿Qué precio tiene?

El importe de dicha cuota de entrada es de 150 euros para personas físicas y 250 euros para personas jurídicas. Con el abono de la cuota, se elabora un informe personalizado en función de los consumos eléctricos, informando a cada participante de la cantidad óptima de kilovatios que debía solicitar, basada en sus circunstancias actuales, con el objetivo de autoconsumir de forma ventajosa la energía producida por las instalaciones fotovoltaicas de la Comunidad Energética. Esto es solo la cuota para participar en la Comunidad Energética, no está incluido el resto del coste de las placas solares.

¿Cuánto dinero ahorra cada hogar?

La potencia de estas instalaciones será de 100 kilovatios que supondrá un ahorro en la factura en torno a un 40 por ciento, aunque «esto dependerá del consumo que realice cada particular o negocio.

Desde la OTC nos pusimos a disposición de quienes lo solicitaron para analizar el consumo y ahorro real y las necesidades de los particulares o empresas», señala el gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Toledo, José Manuel López. Para formar parte de esta comunidad se ingresa por orden de preinscripción.

¿Cómo hacen los otros 1.199 sitios de patrimonio de la humanidad?

Los Cascos Históricos de las ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad (15 en España, Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Úbeda y Toledo) no se pueden instalar, como norma general. En Úbeda (Jaén), por ejemplo, no están prohibidas siempre que "no se vean desde fuera".

Sin embargo, en la práctica, es realmente complicado. En Santiago de Compostela, cada caso se analiza individualmente. Y en Cáceres están totalmente prohibidas. Y es que, la protección de la UNESCO "impide modificar la estética" del Casco Histórico, por lo que la colocación de los paneles fotovoltaicos es "casi" imposible.

¿A qué distancia podemos estar del lugar donde se genera la energía?

La distancia máxima entre la instalación fotovoltaica y los consumidores es de dos kilómetros. Esto quiere decir que en el estudio que ya se está realizando para buscar dos nuevos enclaves para satisfacer la demanda debe encontrarse en un radio de dos kilómetros del Casco Histórico de la capital.

Las placas solares de la Comunidad Energética funcionan de forma telemática, puesto que permiten generar y compartir energía solar. La energía se produce en una instalación solar compartida, en este caso en la Escuela de Gimnasia y la piscina, y se distribuye a los vecinos través de la red eléctrica.