La subida del nivel del mar multiplica los fenómenos extremos en las costas

El incremento del nivel del mar ha cuadruplicado la frecuencia de los fenómenos climáticos extremos en las costas desde 1900, según concluyen dos nuevas investigaciones. Episodios que antes eran raros ahora ocurren con mucha más frecuencia, lo cual obliga a replantear la protección de ciudades e infraestructuras ubicadas en áreas costeras.

La subida del nivel del mar ya no es solo una amenaza a largo plazo para las ciudades costeras. Dos estudios publicados en Nature Climate Change y Science Advances muestran que el aumento sostenido de las aguas está alterando de forma profunda la frecuencia de los episodios extremos en las costas, hasta volver mucho más habituales inundaciones que antes se consideraban excepcionales.

Eventos extremos que se vuelven habituales

El trabajo liderado por la Universidad de Tulane, en Estados Unidos, analizó datos históricos de mareógrafos y simulaciones climáticas para reconstruir cómo cambiaron las mareas extremas desde 1900. Su conclusión es contundente: los eventos que antes se esperaban una vez cada 100 años son, en promedio, unas 12 veces más probables en la actualidad. En casi la mitad de los 130 sitios estudiados, ese tipo de episodios que en 1900 se producían cada 100 años ahora ocurren al menos una vez por década, de acuerdo a una nota de prensa.

La clave está en la combinación de factores: las crecidas costeras extremas aparecen cuando coinciden la marea alta, la marejada ciclónica y una línea de base del mar cada vez más elevada. Eso significa que tormentas menos intensas pueden causar inundaciones que antes requerían condiciones mucho más severas. El estudio también muestra que el peso del calentamiento provocado por la actividad humana creció con fuerza desde la década de 1960 y hoy es el principal impulsor del aumento del riesgo.

Vale destacar que las diferencias regionales son grandes. En Sandy Hook, Nueva Jersey, un evento de 1 entre 100 años pasó a ser de 1 entre 16 años hacia 2005. En Wellington, Nueva Zelanda, un episodio similar se convirtió en un fenómeno que puede repetirse casi dos veces por año. En Manila, la subsidencia del terreno agravó todavía más el problema, multiplicando por más de 300 la frecuencia de las inundaciones extremas.

La situación en España

El segundo estudio, realizado por un equipo internacional de investigadores, amplía el panorama con un enfoque global: sostiene que el aumento del nivel del mar causado por el ser humano puede cuantificarse en el 97 % de 519 mareógrafos analizados y explica el 58 % de los excesos diarios de nivel extremo observados entre 2000 y 2018. Esos días de niveles superiores a lo habitual y atribuibles al cambio climático casi se triplicaron frente a la década de 1970.

Referencias Human-driven sea-level rise has quadrupled the frequency of coastal sea-level extremes since 1900. Sönke Dangendorf et al. Nature Climate Change (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41558-026-02659-0



Human-caused sea level rise drives 21st-century worldwide water level extremes. Daniel M. Gilford et al. Science Advances (2026). DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.adz3595

Con respecto a la situación en España, José Ángel Nuñez, de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), quien no participó de los estudios, indicó a Science Media Centre que "los datos de satélite confirman que el nivel del mar está aumentando 3 milímetros/año en nuestra zona y que eso implica 10 centímetros en los últimos 30 años, que parece que no es mucho, pero que en playas tan llanas puede significar un retroceso de la línea de costa de 10 metros".

Más de 680 millones de personas en todo el mundo viven en regiones costeras de baja altitud, donde pequeños cambios en el nivel del mar pueden afectar con fuerza el riesgo de inundaciones. Esto supone la imperiosa necesidad de integrar estos cambios en las estrategias de adaptación y gestión de riesgos.